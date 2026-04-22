¿Eres estudiante de Nuevo León y estás en búsqueda de una beca? La Fundación Zaber abrió su convocatoria 2026 dirigida a todos aquellos “jóvenes con talento y alto compromiso que buscan transformar su futuro a través de la educación”.

Este apoyo cubre hasta el 100% de gastos para estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

El proceso de inscripción está a punto de concluir, por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

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Requisitos

La beca incluye las cuotas de rectoría y facultad, plan de formación y mentoreo, programa de bienestar emocional, programa de empleabilidad, curso de inglés, computadora y mochila.

Para realizar el registro se necesita:

No tener más de 21 años

Contar con promedio mínimo de 9.0

Participar en actividades extracurriculares y/o contar con experiencia laboral

Alta necesidad económica demostrable

Pertenecer a una institución universitaria

Documentación para obtener la Becas ZABER UANL 2026

Al momento de realizar la inscripción en línea se te solicitarán los siguientes documentos:

Copia de identificación oficial

Comprobante de domicilio

Copia Kardex de Bachillerato

Carta de aceptación y/o correo electrónico donde se acredite que la universidad te ha aceptado

Carta de recomendación de un profesor de tu bachillerato

Carta de recomendación que acredite las actividades extracurriculares en las que tomaste parte

La beca aplica solo para ciertas carreras, por lo que es necesario consultar la convocatoria oficial para confirmar la elegibilidad de la carrera.

¿Hasta cuándo tengo para hacer el registro a la beca UANL 2026?

Las fechas clave son las siguientes:

13 de abril 2026 (inicio de convocatoria)

31 de mayo 2026 (cierre de convocatoria)

1 de junio al 26 de junio 2026 (proceso de selección)

30 de junio 2026 (publicación de resultados)

Para mayor información puedes consultar este enlace o verificar las redes sociales de la Fundación Zaber.

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