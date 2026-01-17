No arruines tu fin; pronósticos del clima extendido en México hasta el domingo 18 de enero

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer que los pronósticos del clima en México para este sábado 17 y domingo 18 de enero, preven afectaciones por lluvias muy fuertes en estados de la República como Puebla, Veracruz, Estado de México (Edomex) e Hidalgo.

A través de sus pronósticos extendidos de fin de semana, el SMN también alertó a la población por fríos extremos de hasta -10 °C en zonas de Chihuahua, Coahuila, Durango, así como de -5 °C en Nuevo León, Sonora, Baja California y demás entidades.

¿En qué estados lloverá este sábado 17 y domingo 18 de enero en México?

De acuerdo con los pronósticos del clima del SMN de la Conagua, este sábado 17 de enero se prevén lluvias intensas en entidades de México como Puebla, Veracruz, Edomex, Hidalgo, así como chubascos en Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro Tlaxcala, CDMX y Morelos.

En cuanto a las afectaciones por lluvia para el domingo 18 de enero, se informó que los estados afectados serán Veracruz, Tabasco, Chiapas, Puebla, Oaxaca, Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Campeche y Quintana Roo.

Pronósticos de frío extremo para el fin de semana en México

Por su parte, el SMN señaló que los pronósticos del frío continuarán afectando a gran parte de la República Mexicana, pues tan solo para este sábado 17 de enero se prevén temperaturas de entre 5 a -10 °C en entidades como Chihuahua, Coahuila, Durango, así como en Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Por su parte, los pronósticos de frío extremo para el domingo 18 de enero prevén temperaturas mínimas de hasta -10 °C en Chihuahua y Durango, así como de 0 a -5 °C en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas máximas en México este fin de semana

En cuanto a las máximas temperaturas que podrían azotar al país este fin de semana, el SMN prevé los siguientes pronósticos:

Sábado 17 de enero:

Temperaturas de 35 a 40 °C en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Temperaturas de 30 a 35 °C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Campeche y Yucatán.

Domingo 18 de enero:

Temperaturas de 35 a 40 °C en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Temperaturas de 30 a 35 °C en Sinaloa, Nayarit, Morelos y Puebla

Masas de aire polar se unirán al frente frío 28 afectando a varios estados de México

