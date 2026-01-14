Clima hoy 14 de enero 2026: Entra frente frío 28 a México y habrá temperaturas de -15 grados en dos estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para el clima de hoy miércoles 14 de enero de 2026, el frente frío 28 y su masa de aire polar asociada se aproximarán e ingresarán rápidamente al norte de la República Mexicana y el golfo de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional y una vaguada en altura sobre dicho golfo, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en estados del oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Estas condiciones reforzarán el ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con bancos de niebla en zonas montañosas de Durango, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. A su vez, se prevén vientos fuertes con rachas de viento de 50 a 70 km/h en el norte y noreste del territorio nacional; así como un nuevo evento de "Norte" durante la tarde, con rachas de viento de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Lluvias en México para hoy miércoles

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Hidalgo, Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

¿Dónde hará calor hoy 14 de enero 2026?

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (costa).

Nevadas y bajas temperaturas este miércoles 14 de enero 2026

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Zacatecas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Tamaulipas, Sinaloa y Chiapas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.