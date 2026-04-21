El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, llegó a México el 19 de abril de 2026 para una visita oficial. Durante su estancia, programada para concluir el 22 de abril, sostiene reuniones con autoridades, incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum, y colectivos para abordar temas de desapariciones y crisis de seguridad.

La ONU ve “indicios fundados” de desapariciones forzadas, que entran en el tópico de “crímenes de lesa humanidad”, por tratarse de una práctica sistemática.

Los números de personas no localizadas en México superan las 130 mil, con más de siete mil cuerpos y 76 mil restos sin identificar. Ante la magnitud, el Comité de la ONU inició un procedimiento sobre México, que podría llegar a la Asamblea General de la ONU.

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Miles siguen buscando

En ese sentido, con la voz entrecortada, la señora María Herrera dio cuenta del dolor que viven miles de familias en el país: “Cuando te llegan a desaparecer a un hijo, cuando te arrebatan algo de tu ser, de tu vida, esto definitivamente ya no tiene nombre”, señaló. Como este testimonio, hay otros tantos que reflejan la tragedia nacional que continúa creciendo.

La situación de las madres buscadoras y colectivos quedó plasmada en el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, documento que el gobierno mexicano se resiste a reconocer.

En el marco del Foro Nacional de Exlegisladores “¿Dónde están?”, expertos en derecho internacional advirtieron que México está jurídicamente obligado a enfrentar esta problemática.

It is hard to find the words to describe my exchanges today in Mexico with the families of people who have disappeared.



It is harder still to fathom their grief and pain.



Their unshakeable courage, strength, and resilience deeply inspire me; their quest for truth and justice… pic.twitter.com/d89HB4WnM9 — UN Human Rights (@UNHumanRights) April 21, 2026

“...Y al formar parte del instrumento no solo México empeño su palabra frente a la comunidad internacional, sino que obligo jurídicamente a prevenir estos crímenes, buscar a las personas desaparecidas, investigar procesar y sancionar a los responsables...”, indicó José Antonio Guevara, exintegrante del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.

La emergencia tiene larga data. Santiago Corcuera, expresidente del Comité contra la Desaparición Forzada, aseguró que el problema fue diagnosticado desde hace más de una década.

“Y luego dicen que falta aún diagnóstico, esta sobre diagnosticado señor, usted ha ido al mismo doctor 5 veces, 5 veces le han dado el mismo resultado y se sigue usted enojando con el doctor, que, porque la hoja que llego del laboratorio dice que hay desapariciones sistemáticas en el país. Dos dedos enfrente se necesitan para saber que si no siguen las recomendaciones del médico la salud va a empeorar y eso es lo que le ha pasado a nuestro país por no atender las recomendaciones”, asveró.

La falta de acción y el incumplimiento de las recomendaciones internacionales han profundizado la crisis. Los especialistas advierten que, si las autoridades no reconocen la magnitud del problema ni implementan medidas efectivas, la desaparición de personas en México podría agravarse aún más.

Senado recibe a Volker Türk

Volker Türk se reunió hoy con senadores de todos los partidos donde defendió su informe sobre la crisis de desaparición de personas en México.

Al encuentro acudieron los coordinadores de Morena, Ignacio Mier; del PAN, Ricardo Anaya; de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda; del PVEM, Manuel Velasco; además de senadores del PRI y PT.

Ricardo Anaya, afirmó que el encuentro permitió al Alto Comisionado escuchar “dos versiones” sobre la situación del país.

“Por un lado, el oficialismo negó que exista desaparición forzada y repitió los argumentos que ya conocemos. Pero también escuchó a la oposición, donde señalamos una crisis brutal: hoy desaparecen en promedio 34 personas al día”, sostuvo.

La visita del funcionario internacional ocurrió después de reunirse con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con quien abordó temas como la búsqueda de fosas clandestinas, los riesgos que enfrentan madres buscadoras y las denuncias por detenciones arbitrarias de activistas.

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