CDMX despertará a 1 °C; activan doble alerta de frío por aires helados

¿Sentiste que bajó la temperatura? Mejor toma precauciones. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC - CDMX) emitió una alerta por temperaturas bajas, que podrían llegar a 1 °C durante las primeras horas del martes 13 en la capital del país, con un frío intenso por los aires helados.

En algunas alcaldías de la CDMX la temperatura irá de 3 °C a 1 °C y en algunas otras la temperatura irá de los 6 °C a los 4 °C, garantizando una mañana helada para las millones de personas que deben salir a la escuela o a trabajar.

CDMX emite alerta por frío extremo de 00:00 a 09:00 am

En su comunicado detallaron que la madrugada y la noche serán los momentos más fríos del día y que incluso se podría llegar a los 0 °C o menos en las zonas elevadas. Prevén fuertes rachas de viento e incluso posibles lluvias aisladas al algunas zonas de la capital.

Ante la situación, las autoridades han emitido algunas recomendaciones como abrigarse con varias capas de ropa, cubrir boca y nariz para evitar aspirar el aire frío, así como tomar abundantes líquidos y bebidas calientes para mantener nuestro cuerpo en buen funcionamiento.

Alcaldías en alerta naranja y amarilla en CDMX; temperaturas de hasta 1 °C

La misma dependencia activó alerta amarilla (temperaturas de 4 a 6 °C) para las alcaldías de:



Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Así como una alerta naranja (temperaturas de 1 a 3 °C) para las alcaldías de:



Milpa Alta

Tláhuac

Magdalena Contreras

Las bajas temperaturas existirán desde la medianoche hasta las 8:00 o 9:00 de la mañana, por lo que se pide salir lo más abrigados posibles para evitar cualquier tipo de enfermedad por el frío.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes 13/01/2026, en @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



