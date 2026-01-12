CDMX despertará a 1 °C; activan doble alerta de frío por aires helados
Todas las alcaldías de la CDMX se encuentran bajo una alerta de frío para las primeras horas de este martes 13 de enero y piden a la población tomar precauciones.
¿Sentiste que bajó la temperatura? Mejor toma precauciones. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC - CDMX) emitió una alerta por temperaturas bajas, que podrían llegar a 1 °C durante las primeras horas del martes 13 en la capital del país, con un frío intenso por los aires helados.
En algunas alcaldías de la CDMX la temperatura irá de 3 °C a 1 °C y en algunas otras la temperatura irá de los 6 °C a los 4 °C, garantizando una mañana helada para las millones de personas que deben salir a la escuela o a trabajar.
CDMX emite alerta por frío extremo de 00:00 a 09:00 am
En su comunicado detallaron que la madrugada y la noche serán los momentos más fríos del día y que incluso se podría llegar a los 0 °C o menos en las zonas elevadas. Prevén fuertes rachas de viento e incluso posibles lluvias aisladas al algunas zonas de la capital.
Ante la situación, las autoridades han emitido algunas recomendaciones como abrigarse con varias capas de ropa, cubrir boca y nariz para evitar aspirar el aire frío, así como tomar abundantes líquidos y bebidas calientes para mantener nuestro cuerpo en buen funcionamiento.
Alcaldías en alerta naranja y amarilla en CDMX; temperaturas de hasta 1 °C
La misma dependencia activó alerta amarilla (temperaturas de 4 a 6 °C) para las alcaldías de:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Tláhuac
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Así como una alerta naranja (temperaturas de 1 a 3 °C) para las alcaldías de:
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Magdalena Contreras
Las bajas temperaturas existirán desde la medianoche hasta las 8:00 o 9:00 de la mañana, por lo que se pide salir lo más abrigados posibles para evitar cualquier tipo de enfermedad por el frío.
⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes 13/01/2026, en @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 12, 2026
