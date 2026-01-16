UNAM lanza convocatoria 2026 y sorprende al confirmar qué ocurrirá con los aciertos mínimos

La Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) ha hecho oficial el lanzamiento de su convocatoria para el proceso de ingreso a nivel licenciatura en 2026. Miles de aspirantes deberán prepararse para la aplicación del examen de admisión, el cual, de acuerdo con la información preliminar, se realizará en la modalidad en línea del 23 de mayo al 10 de junio.

Ante la alta competencia, la duda más frecuente entre los estudiantes es cuál es el puntaje necesario para asegurar un lugar en la “Máxima Casa de Estudios". Entender cómo funciona la asignación de lugares es vital para establecer una estrategia de estudio efectiva.

UNAM: ¿Cómo se definen los aciertos mínimos para entrar?

Es fundamental desmentir un mito común: la UNAM no establece un número de aciertos mínimos predeterminados para cada carrera antes del examen. La institución ha aclarado que los puntajes de corte son una consecuencia estadística, no un requisito fijo.

El sistema de selección funciona bajo la oferta y la demanda de la siguiente manera:

El proceso inicia ubicando al aspirante que obtuvo el puntaje más alto (el máximo posible es de 120 aciertos).

A partir de ahí, se asignan los lugares de forma descendente.

. El "puntaje mínimo" lo define la última persona que alcanzó a entrar dentro del cupo disponible de la licenciatura y plantel específico.

Por esta razón, el número de aciertos varía año con año. La UNAM señala que el corte depende totalmente de la preparación de la generación que concursa y la demanda específica de ese ciclo escolar .

Referencia de aciertos: El panorama de 2025

Aunque las cifras cambian, conocer los resultados del año anterior sirve como una brújula para medir el nivel de exigencia. Durante el proceso de 2025, algunas de las carreras más demandadas registraron los siguientes puntajes de corte para sus planteles principales:

Médico Cirujano (Facultad de Medicina): 114 aciertos .

(Facultad de Medicina): . Actuaría (Facultad de Ciencias): 109 aciertos .

(Facultad de Ciencias): . Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ): 104 aciertos .

(FMVZ): . Derecho (Facultad de Derecho): 89 aciertos .

(Facultad de Derecho): . Ingeniería Civil (Facultad de Ingeniería): 88 aciertos .

(Facultad de Ingeniería): . Contaduría (Facultad de Contaduría y Administración): 86 aciertos.

Si deseas consultar el listado completo para ver otras carreras o planteles (como las FES), puedes revisar el documento oficial de referencia en el repositorio de la DGAE. Recuerda que estos números son solo una guía; para el ciclo 2026, si la demanda sube o los aspirantes van mejor preparados, la "vara" podría ser más alta.