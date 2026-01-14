Estudiantes de bachillerato podrán especializarse en IA con la nueva carrera técnica de la SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la incorporación de la carrera técnica en IA al Bachillerato Nacional a partir del ciclo escolar 2026-2027 en planteles públicos de todo el país. El plan forma parte de una modernización educativa impulsada por la dependencia y el gobierno federal

El objetivo es que los estudiantes desarrollen habilidades tecnológicas aplicables al mercado laboral, sin dejar la formación general del bachillerato, alineando la educación media superior con la transformación digital de México.

Carreras técnicas ya disponibles en 2026

La SEP integrará 15 especialidades técnicas, entre ellas:



Inteligencia artificial (IA)

Robótica y automatización

Semiconductores y microelectrónica

Ciberseguridad

Inteligencia de negocios

Desarrollo urbano sostenible

Aeronáutica

Gestión e innovación turística

Sistemas de software embebido

Electromovilidad

Biónica

Comercio internacional y aduanas

Producción digital y experiencias inmersivas

Nanotecnología y ciencia de materiales

Otras relacionadas con innovación tecnológica

No sustituyen al bachillerato tradicional, sino que se integran como módulos especializados. Esta actualización busca responder a sectores con alta demanda, fortalecer la empleabilidad juvenil y reducir la brecha entre educación y mercado productivo.

Plan de estudio para la carrera técnica en IA

La carrera técnica en IA combina materias generales con módulos en programación, análisis de datos y algoritmos. Se privilegia el trabajo práctico con proyectos reales.

La SEP renovará laboratorios, instalará equipos de alto rendimiento y capacitará docentes para asegurar una formación alineada con estándares tecnológicos actuales.

Tiempo de estudio para una carrera técnica en IA

La duración es de tres años, integrada al bachillerato regular. No extiende el tiempo de estudio.

El egresado obtiene certificado de bachillerato con especialidad técnica, válido en todo México.

¿Para qué sirve el título técnico obtenido en IA?

El título certifica competencias aplicables de forma inmediata en el mercado laboral o como base para estudios universitarios.

Facilita el acceso a empleos técnicos, becas, certificaciones privadas y programas de capacitación empresarial.

¿En qué se puede trabajar en México con la carrera en IA?

Los egresados pueden trabajar como analistas de datos, técnicos en automatización, asistentes de programación o soporte en sistemas inteligentes.

Sectores como software, banca, industria automotriz, manufactura avanzada y gobierno demandan estos perfiles, con sueldos iniciales competitivos y alta proyección.

