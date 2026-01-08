SEP abre convocatoria para maestros que quieran trabajar en Estados Unidos

La Secretaría de Educación Pública ( SEP ) anunció una convocatoria especial dirigida a maestras y maestros mexicanos interesados en trabajar en instituciones educativas de Estados Unidos durante el próximo ciclo escolar.

Se trata de una oportunidad de un programa especial en el que los docentes de México llevan su experiencia a algunas de las principales ciudades en Estados Unidos, en donde es bien sabido que hay una gran cantidad de estudiantes con raíces mexicanas.

Detalles de la convocatoria de la SEP para maestros

Se trata de una oportunidad para maestros de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, indígena o educación especial, para cualquiera que cumpla con los siguientes requisitos:



Nacionalidad mexicana

No tener antecedentes penales

Tener título y cédula profesional

Tener una plaza de nombramiento definitivo (base)

Dominio del inglés en nivel mínimo B2

Disponibilidad para ausentarse del país

Además, quienes resulten seleccionados deberán asistir a un seminario de capacitación nacional y firmar una carta compromiso para formalizar su participación.

Así puedes aplicar a la convocatoria de la SEP para estudiar en Estados Unidos

Es importante destacar que no se trata de un pase directo para los docentes , sino que se debe realizar a través de las autoridades educativas de cada estado. Primero, los maestros interesados deben ponerse en contacto con la Coordinación Estatal del Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM) de su entidad.

Una vez cumpliendo esto, se revisan los requisitos y se entrega la documentación correspondiente, que suele incluir acta de nacimiento, título profesional, cédula, certificaciones y otros documentos que acrediten experiencia y dominio del inglés.

Los aspirantes deben enviar su solicitud a través de sus titulares de educación estatal o autoridades competentes. Una vez realizado, el programa los contactará para entrevistas; quienes pasen la etapa, serán convocados a un seminario nacional. La fecha límite para presentar solicitudes es el 30 de enero.

