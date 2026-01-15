UNAM advierte sobre tormenta “matatecnologías” mundial y estar preparados para su llegada

Aunque parece que el destino de la humanidad cada vez estará más dominado por los robots, la tecnología, las súper computadoras; existe un fenómeno denominado la tormenta "matatecnologías" que podría cambiar el mundo por completo y para el que la humanidad no está lista para enfrentarlo con científicos especializados.

Esta tormenta podría ocurrir en cualquier momento porque ya tuvo lugar en el pasado y de acuerdo con Víctor Manuel Velasco Herrera, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, el mundo debe prepararse para un escenario catastrófico en el que se pierdan los grandes avances que tenemos en la actualidad.

¿Por qué se llaman tormentas "matatecnologías"?

La idea aunque resulta un escenario catastrófico, está basada en la gran probabilidad de que el Sol emita una llamarada igual o mayor a la del 1 de septiembre de 1859, conocida como Tormenta de Carrington y que en ese momento provocó fallos en las redes telegráficas.

Para el científico de la UNAM que esta tormenta solar ocurra ahora será peor ya que dejará al mundo aislado y se perderá de nuestros registros una enorme parte de la información de la humanidad "podríamos retroceder 2 mil años en cuanto a conocimiento”, dijo.

El investigador agregó que la tormenta solar, que es la liberación violenta de energía y materia desde su superficie o su atmósfera, representa un gran reto para toda la comunidad científica, pues cambiará desde nuestra movilidad como los entornos laborales y sociales.

¿Por qué hay temor de que se apague el mundo?

Víctor Manuel Velasco explicó que una tormenta solar tipo Carrington acabaría con las telecomunicaciones no por días, sino por meses o años, y toda la información en la nube se perdería.

La tecnología que conocemos, internet, dispositivos inteligentes, satélites y computadoras cuánticas, es obsoleta ante una súper llamarada, explicó.

Por ello, dijo, se necesita que las nuevas generaciones de expertos produzcan nueva tecnología que sobreviva a un evento Carrington.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.