Sader confirma primer caso de gusano barrenador en ganado de Michoacán

El gusano barrenador no da tregua y ya se registró el primer caso en Michoacán, así lo dio a conocer la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Confirman primer caso de gusano barrenador en Michoacán

Según la información el caso se registró en el municipio de Madero y es el único del que se tiene reporte desde que comenzó el brote de la larva en México.

Fue un médico veterinario zootecnista quien notificó la presencia de gusano barrenador miasis a un toro descornado. El animal se encuentra recibiendo tratamiento y bajo vigilancia médica. Además, se verificó que los otros animales en la zona estuvieran sanos y libres de la infestación.

🚨 La @sadermich informa un caso aislado de gusano barrenador en Villa Madero, único en Michoacán.



✅ Confirmado por @SENASICA

🐄 Animal atendido y bajo vigilancia

👨‍🔬 Refuerzan acciones sanitarias



📢 Ganaderos: revisar heridas y reportar casos. pic.twitter.com/j6PZCSpHne — Sader Michoacán (@SaderMich) January 6, 2026

Realizan vigilancia sanitaria en la zona

Ante dicha situación el Grupo Estatal de Emergencia de Sanidad Animal (GEESA) desplegó a personal técnico especializado para fortalecer la vigilancia sanitaria en la región. Se están realizando rastreos epidemiológicos y búsqueda activa de casos sospechosos en coordinación con autoridades estatales y federales.

También se llevaron a cabo reuniones informativas con ganaderos y autoridades locales para prevenir la propagación de la larva. Se inspeccionaron y atendieron a 509 bovinos, 36 equinos, 35 cerdos y 19 animales domésticos como perros y gatos. Hasta el momento no se ha detectado la presencia de moscas del gusano barrenador en otros municipios de Michoacán.

El gusano barrenador es una infestación provocada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax que se alimenta del tejido vivo de los mamíferos. Las moscas depositan sus huevos en heridas superficiales y posteriormente las larvas se alimentan del tejido.

México solicita colaboración de EUA para combatir el gusano barrenador con planta de moscas estériles

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.