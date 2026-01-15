Meses del 2026 en los que no se recibirá apoyo de la Beca Rita Cetina

La Beca Rita Cetina es uno de los programas prioritarios del Gobierno Federal que brinda apoyos económicos a millones de estudiantes mexicanos de educación básica para que puedan continuar con sus estudios y, de esta forma, frenar la deserción escolar en el país. No obstante, a lo largo del año 2026, existen dos meses en los que los beneficiarios no recibirán su pago.

Si eres beneficiario, te sugerimos que sigas leyendo, pues en adn Noticias, te explicamos claramente cuándo no habrá depósito y cómo funciona el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina para este año.

¿Cuántos meses pagará la beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina 2026 mantiene un esquema de pagos bimestrales durante 10 de los 12 meses del año, distribuidos en cinco bimestres. Esto significa que, aunque hay depósitos de apoyo económico de forma constante durante la mayoría del año, dos meses no cuentan con pago programado, y es importante que los beneficiarios lo tengan en cuenta para planear sus gastos.

Durante 2026, los bimestres con pago programado son:

Enero–Febrero

Marzo–Abril

Mayo–Junio

Septiembre–Octubre

Noviembre–Diciembre

¿Cuándo es el próximo pago de la beca Rita Cetina 2026?

El primer depósito de la Beca Rita Cetina 2026 está programado para el bimestre enero–febrero, con fecha de abono prevista durante febrero de este año. Este pago será escalonado según la letra inicial del primer apellido del beneficiario, como ocurre tradicionalmente en estos apoyos sociales.

Después de ese abono, los siguientes depósitos se realizarán conforme a este calendario aproximado para el año:

Abril: bimestre marzo–abril

Junio: bimestre mayo–junio

Octubre: bimestre septiembre–octubre

Diciembre: bimestre noviembre–diciembre

Es fundamental que las familias estén atentas a las fechas oficiales que publica la Secretaría de Educación Pública ( SEP ) y el programa de Becas del Bienestar.

¿Cuáles son los meses en los que no habrá pago de la Beca Rita Cetina?

Entonces, ¿cuáles son los meses en los que no habrá pago de la Beca Rita Cetina en 2026? Los meses sin pago programado son:

Julio 2026

Agosto 2026

Estas dos mensualidades quedan fuera del calendario de pagos porque corresponden al periodo vacacional de verano, cuando tradicionalmente muchos programas sociales suspender sus depósitos por no coincidir con los meses lectivos.

¿Qué hacer si tienes dudas sobre tu pago de la Beca Rita Cetina?

Si eres beneficiario o tutora/tutor de un estudiante con derecho a la Beca Rita Cetina 2026, recuerda que el monto y calendario completo pueden consultarse directamente en las plataformas oficiales del Gobierno Federal o en las redes sociales de Becas del Bienestar. También puedes verificar la fecha de tu pago ingresando tu CURP en la aplicación del Banco del Bienestar o revisando tu saldo en cajeros automáticos del Banco del Bienestar.

