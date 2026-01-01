Registro para la Beca Rita Cetina 2026: Los alumnos que deben realizarlo comenzando en enero

La Beca Rita Cetina se ha convertido en la más solicitada de todo México, por lo que miles de familias se encuentran atentas a las fechas de inscripción de este 2026 para no perder el apoyo económico bimestral. En esta ocasión, el registro para algunos estudiantes de primaria abrirá muy pronto.

El registro para la Beca Rita Cetina tendrá lugar durante el mes de enero, aunque la Secretaría de Educación Pública todavía no ha publicado las fechas oficiales, pero se recomienda a los estudiantes de 4to, 5to y 6to año de primaria estar atentos.

Los alumnos que deben registrarse para la beca Rita Cetina en enero 2026

El registro para la beca se realizará de manera escalonada durante el 2026, por lo que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez ya compartió los primeros detalles para los estudiantes de primaria.

Habrá dos periodos de registro durante el 2026 y el primero de ellos será durante el mes de enero, para los estudiantes de 4to, 5to y 6to grado de primaria, por lo que sus padres o tutores deben tener listos sus documentos. Por otro lado, los alumnos de 1ro, 2do y 3er año realizarán el registro hasta septiembre.

Requisitos para recibir la beca Rita Cetina

Cabe destacar que el primer registro para la beca Rita Cetina se debe hacer en línea, en el portal oficial de la beca. Los documentos que deben tener a la mano los padres o tutores son:



CURP del padre o tutor

Identificación vigente del padre o tutor

Comprobante de domicilio

CURP del estudiante

Grado de estudios

Número de contacto

Correo de contacto

Poco después se publicarán los resultados y los seleccionados deberán acudir por su tarjeta para recibir los depósitos que se hacen cada dos meses.

