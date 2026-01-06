OFICIAL: Primer puente de la SEP en 2026 tras el regreso de vacaciones

La Secretaría de Educación Pública ( SEP ) anunció que muy pronto los alumnos de primaria y secundaria podrán disfrutar de su primer puente vacacional del 2026, antes de que termine el mes de enero.

Aunque los estudiantes de educación básica aún se encuentran disfrutando de los últimos días de sus vacaciones de invierno, en las que gozaron de las fiestas decembrinas, es importante saber que muy pronto tendrán un descanso largo de ¡hasta 4 días! Te contamos los detalles.

¿Cuándo es el regreso a clases en 2026?

Las vacaciones de invierno aún no terminan, por lo que los estudiantes de primaria y secundaria permanecen en casa disfrutando de sus regalos de Día de Reyes. No obstante, los alumnos deberán regresar a las aulas el próximo lunes 12 de enero de 2026.

Será entonces, que los estudiantes de primaria y secundaria deberán regresar a clases para continuar con el ciclo escolar 2025-2026, que termina el próximo 15 de julio de 2026.

¿Cuándo es el primer puente del 2026?

Tras disfrutar de las vacaciones de invierno, el regreso a clases puede ser complicado; sin embargo, el primer puente de 2026 significará un respiro para los niños y niñas de primaria y secundaria.

De acuerdo con la SEP, el primer puente vacacional del 2026 será el próximo viernes 30 de enero, ya que ese día está programada la primera Junta de Consejo Técnico Escolar del año. Y esta fecha se juntará con el lunes 2 de febrero, Día de la Candelaria. Por esta razón, los alumnos regresarán a las aulas hasta el martes 3 de febrero.

De esta manera, los alumnos de educación básica de la SEP podrán cerrar el mes de enero disfrutando de un puente largo de 4 días.

