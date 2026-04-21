El Hoy No Circula aplicará este martes 21 de abril para los autos con engomado rosa.

El Hoy No Circula aplicará este martes 21 de abril para los autos con engomado rosa. | Adriana Pacheco | adn Noticias

Como todos los días en el Valle de México se aplica el Hoy No Circula, es decir que algunos automovilistas no podrán transitar por las calles de la metrópoli hoy 21 de abril.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) recuerda a los conductores que esta medida comienza desde las 5:00 de la mañana y termina hasta las 10:00 de la noche.

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¿Cómo aplica el Hoy No Circula este martes?

Este martes el Hoy No Circula aplicará para los autos con engomado rosa, terminación en placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

Si tienes un auto con holograma 00 y 0 o tu vehículo es eléctrico/híbrido no tienes de qué preocuparte porque está exento de esta medida.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este martes 21 de abril en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/kKpCOOqqrF — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 21, 2026

¿Cómo ayudar a mejorar el medio ambiente?

Además de respetar el Hoy No Circula, los habitantes de la Ciudad de México y la zona conurbada del Edomex, pueden realizar otras acciones para mejorar la calidad del aire, por ejemplo:

No hacer uso del fuego en zonas boscosas

Verificar que la flama del boiler y estufa sea azul

No usar aerosoles

No tirar basura en la vía pública

Mantenimiento al vehículo

Para que los vehículos disminuyan sus emisiones contaminantes, la CAMe recomienda hacer las verificaciones y brindarle mantenimiento preventivo.

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