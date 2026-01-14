Aparece Ericka Camila, la niña perdida tras el doble feminicidio en Cuautitlán, Edomex

Un doble feminicidio se registró la tarde del 13 de enero y causó conmoción y pánico entre los vecinos de la colonia San Francisco Cascantitla, en el municipio de Cuautitlán, Estado de México (Edomex).

Además de los asesinatos de Teresa de Jesús y de su hija Cindy, la preocupación de esta familia era el paradero de la pequeña Ericka Camila, una niña de tres años, que finalmente, apareció este miércoles 14 de enero. Te contamos los detalles de este doloroso caso.

Así fue el doble feminicidio en Cuautitlán el 13 de enero

La tarde del martes 13 de enero, la pareja sentimental de la señora Teresa de Jesús, de 53 años, entró al departamento 101, del edificio 8, ubicado en Orano Poniente, colonia San Francisco Cascantitla. El hombre hizo un hallazgo escalofriante, los cuerpos sin vida de Teresa de Jesús y la hija de ella, Cindy, de 25 años. Pero, eso no fue todo, dentro del baño, se encontraba encerrado y en estado de shock, un menor de 6 años, hijo de Cindy.

De acuerdo con testimonios de vecinos, Cindy se había refugiado en el domicilio de su madre luego de presuntamente sufrir violencia familiar por parte de su pareja, Erick “N”, en el municipio de Tultepec.

De acuerdo con reportes de medios locales, en el departamento también fue encontrado sin vida un perro de raza chihuahua. Además, se sabe que el agresor tomó algunas de las pertenencias de las mujeres, antes de huir del lugar.

Aparece la menor que supuestamente habría sido secuestrada tras el doble feminicidio

Además, del shock por los asesinatos, la familia estaba preocupada por la desaparición de la hija menor de Cindy, una niña de tres años llamada Ericka Camila. Por esta razón, las autoridades del Edomex activaron de inmediato un operativo de búsqueda. La menor fue localizada posteriormente en la guardería a la que asistía y quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), para después ser entregada a sus familiares junto con su hermano.

Las autoridades buscan a Erick “N”, presunto feminicida

Los cuerpos de ambas mujeres permanecen en el anfiteatro de Barrientos, mientras las autoridades mantienen un operativo para localizar a Erick “N”, señalado como presunto responsable del doble feminicidio en Cuautitlán.

