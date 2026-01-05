Hombre dispara a policía y se quita la vida tras reporte de violencia familiar en Iztapalapa

Un hombre de 43 años se disparó en la cabeza dentro de su domicilio, ubicado en la colonia Santa Cruz Meyehualco, en la alcaldía Iztapalapa , luego de que su esposa denunciara haber sido agredida por él mientras se encontraba en estado de ebriedad.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, la llamada de auxilio fue realizada por la mujer, de 34 años, quien pidió apoyo tras un episodio de violencia este lunes 5 de enero.

#TarjetaInformativa |Policías de la #SSC acudieron a un domicilio localizado en la calle Benito Juárez, de la colonia #SantaCruzMeyehualco, en @Alc_Iztapalapa, debido a un reporte de violencia familiar.



Al llegar, se entrevistaron con una ciudadana de 34 años de edad quien… pic.twitter.com/ghIJQEYNaW — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 5, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Agresor disparó contra policías

Elementos de la SSC acudieron al inmueble para atender la emergencia; sin embargo, la situación se tornó aún más violenta. Antes de quitarse la vida, el agresor disparó contra uno de los policías que intervinieron en el caso, causándole una lesión en la clavícula izquierda.

El uniformado fue trasladado de inmediato a un hospital, donde recibió atención médica y se reporta fuera de peligro.

"Cabe señalar que los oficiales que acudieron a atender la emergencia también rendirán su declaración, mientras que personal de la Dirección General de Asuntos Internos ya integra la carpeta de investigación administrativa interna", se pudo leer en el comunicado oficial.

Nace la primera bebé del 2026 en la alcaldía Iztapalapa, CDMX

Investigación y atención a la víctima

Tras los hechos, el Ministerio Público inició los servicios periciales y abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer lo ocurrido. En el lugar fueron asegurados un arma de fuego y una caja con cuatro cartuchos útiles, los cuales quedaron a disposición de las autoridades.

La mujer afectada fue orientada para recibir apoyo legal y psicológico, como parte de los protocolos de atención a víctimas de violencia familiar . Autoridades capitalinas reiteraron la importancia de denunciar a tiempo este tipo de agresiones y de activar las redes institucionales de protección.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.