Javier López Zavala es sentenciado a 60 años de cárcel por el feminicidio de la abogada Cecilia Monzón

Un tribunal de Puebla impuso una sentencia de 60 años de prisión a Javier López Zavala, exaspirante a la gubernatura y exfuncionario priista, por el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez. La pena máxima prevista en el Código Penal del estado se dictó este miércoles 31 de diciembre de 2025, tras un proceso judicial que duró más de tres años.

El fallo fue emitido por un Tribunal de Enjuiciamiento con Perspectiva de Género, que determinó que López Zavala fue autor intelectual del crimen, ocurrido el 21 de mayo de 2022 en San Pedro Cholula, cuando Monzón fue ejecutada a balazos mientras conducía su vehículo.

Además de López Zavala, sus cómplices materiales, su sobrino Jair Mauricio Domínguez y el sicario Silvestre Vargas Ramírez, también recibieron 60 años de prisión por su participación en el asesinato.

La investigación judicial acreditó que el exfuncionario planeó y facilitó la ejecución del ataque como represalia luego de conflictos personales y denuncias legales que Monzón había presentado contra él, incluidos casos de violencia familiar y disputa por pensión alimentaria.

Colectivos reaccionan a la sentencia de López Zavala

La familia de Cecilia Monzón, así como colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos, calificaron la sentencia como “histórica” y un precedente en la lucha contra la impunidad en casos de violencia de género”, destacando el uso de la perspectiva de género en el proceso legal.

El caso impulsó además debates y reformas legales en varias entidades para fortalecer la protección de mujeres víctimas de violencia, incluido el impulso de la llamada “ Ley Monzón ”. López Zavala permanecerá en prisión mientras se resuelven posibles apelaciones y acciones legales de los condenados.

💜Después de 3,5 años sin Ceci tenemos sentencia histórica y pena máxima de 60 años para el feminicida y sus cómplices.



Nada seria posible sin el ímpetu de @Helena_Monzon que nunca se rindió, la valentía de su familia, de todo el equipo jurídico y de las y los reporterxs cuyo…

