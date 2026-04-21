Amnistía Internacional reacciona a feminicidio de Edith Guadalupe

Conductores exhiben a presuntos montachoques en el municipio de Coacalco.
Fernanda Elizabeth vestía suéter café y pantalón negro al momento de su desaparición; conoce las señas particulares que pueden ayudar a que regrese a casa pronto.
A través de redes sociales, turistas compartieron videos e imágenes de los momentos de tensión que se vivieron en una de las zonas arqueológicas más importantes del país.
Tras un operativo coordinado con la Guardia Nacional, liberaron a 35 mexicanas y una extranjera; hay un detenido y el establecimiento quedó bajo resguardo.
Ataque armado en bar clandestino de Ayala deja 8 muertos; agresores huyeron y autoridades investigan el multihomicidio.