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/Seguridad/Nota

Amnistía Internacional reacciona a feminicidio de Edith Guadalupe

Amnistía Internacional alerta impunidad del 98% en feminicidios en México; exige investigar caso Edith con perspectiva de género y sin revictimizar.

La Fiscalía CDMX informó que ya cuentan con información del posible responsable del feminicidio de Edith Guadalupe | X: @HalconOnce

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Escrito por: Ximena Ochoa
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