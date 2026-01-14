¿Adiós a las compras baratas? Los nuevos aranceles que afectan a Shein, AliExpress y Temu

Si eres de los que aprovecha las ofertas en aplicaciones asiáticas con compras baratas para renovar el guardarropa o decorar la casa, prepárate para ver cambios en tu carrito de compra. Desde el pasado 1 de enero de 2026, entraron en vigor nuevos ajustes arancelarios en México que impactan directamente a mercancías provenientes de países sin Tratado de Libre Comercio (TLC), siendo China el principal afectado. Esto significa que los precios bajos característicos de plataformas como Shein, Temu o AliExpress están por sufrir un aumento considerable.

La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación a finales de diciembre, busca nivelar el terreno comercial, pero el efecto inmediato recaerá sobre el consumidor final. Expertos advierten que la época de los productos "ganga" podría estar llegando a su fin a medida que los inventarios viejos se agoten y las nuevas importaciones paguen las tarifas actualizadas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El golpe al bolsillo: ¿Por qué subirán los precios?

La lógica es sencilla pero dolorosa para la economía familiar: al subir los impuestos que pagan las empresas para ingresar sus productos al país, estas deben recuperar ese costo. Héctor Magaña, coordinador del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tec de Monterrey, explica que los negocios trasladarán este ajuste, total o parcialmente, al precio que tú pagas.

Es probable que en las primeras semanas del año no notes un cambio drástico si los vendedores aún tienen mercancía almacenada. Sin embargo, conforme se renueve el stock bajo las nuevas reglas fiscales de 2026, los costos se elevarán. Esto obligará a los compradores mexicanos a ser mucho más selectivos, dejando atrás la costumbre de llenar el carrito virtual con artículos de bajo costo que ahora tendrán una carga impositiva extra.

Shein es una de las apps chinas que se verán afectadas por los nuevos aranceles en México.|Shein

Lista de productos que pagarán más impuestos

La Secretaría de Economía ha establecido tarifas temporales que oscilan entre el 5% y el 50% para más de 1,400 tipos de mercancías. Los sectores más afectados son textil, calzado, belleza y tecnología básica.

Si planeabas hacer un pedido próximamente, ten en cuenta que los siguientes artículos ahora tienen tasas de aranceles más altas:

Belleza y Cuidado Personal: Preparaciones para maquillaje de labios y ojos (hasta 36%) Champús, polvos compactos y aguas de tocador (25%) Cremas, artículos de higiene y pañales (35%)

Ropa y Accesorios: Abrigos, capas, chamarras e impermeables (35%) Ropa interior como sostenes y fajas (35%) Cinturones, pañuelos y accesorios de vestir (25%) Medias especiales para várices (35%)

Hogar y Tecnología: Ventiladores domésticos y planchas eléctricas (30%) Hornos de microondas (30%) Vajillas y artículos de mesa (25%) Velas y abanicos (25%)

Niños y Papelería: Muñecas, muñecos y triciclos (30%) Rompecabezas de papel o cartón (30%) Artículos escolares y de oficina (30%)



Protección a la industria nacional y presión inflacionaria

El Gobierno Federal defiende esta estrategia bajo el argumento de proteger el empleo local. El objetivo es blindar cerca de 350 mil puestos de trabajo en industrias sensibles como la del calzado y la textil, que a menudo no pueden competir con los precios asiáticos. Esta medida se alinea con el "Plan México", que busca incrementar el contenido nacional en las cadenas productivas y fomentar que el 28% del PIB provenga de inversión interna.

No obstante, el beneficio a largo plazo para la industria tiene un costo inmediato para la ciudadanía: una cuesta de enero más empinada. El impacto ya se sintió en fechas recientes: La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reportó que, durante el Día de Reyes , los juguetes importados subieron hasta un 50% de golpe, arrastrando consigo también el precio de los juguetes nacionales.