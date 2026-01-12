Esta es la forma en la que se dejará propina en 2026 según Profeco y que no te cobren de más

El dejar propina es una de las prácticas más comunes cuando asistes principalmente a algún restaurante o lugar en el que te atiende una mesera o mesero por lo que el agregar este extra a la cuenta es uno de los temas que mayor polémica genera a la hora de pagar. Sin embargo la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en voz de su titular, Iván Escalante se ha pronunciado sobre este tema en 2026.

Y es que con la llegada del 2026 surge la duda de si el dejar propina es obligatorio o no entre quienes acuden a cafés, bares y restaurantes y cómo se debe cargar esta a la cuenta total por lo que en adn Noticias te contamos que dice la Profeco sobre este tema.

¿Dejar propina es obligatorio en 2026?

Según la Profeco la propina es una gratificación totalmente voluntaria que se otorga por recibir un servicio, principalmente en establecimientos que tienen atención directa con el consumidor, como son restaurantes, bares, hoteles, cafés y servicios turísticos.

A esto Iván Escalante, explicó que la propina es voluntaria y no se puede cobrar de forma automática:

"La propina es una gratificación voluntaria generalmente económica por un servicio recibido y nace del gesto por agradecer un servicio; cuando se vuelve obligatoria, pierde su significado", escribió el titular de la procuraduría.

Con esto queda claro que en 2026 la propina sigue siendo decisión del consumidor, así como la cantidad a dejar para este extra.

¿Cuánto se debe dejar de propina en 2026?

Si bien en nuestro país no existe un monto obligado de propina, la mayoría de los consumidores dejamos entre el 10% y 15% del total de la cuenta, pero eso solo es una costumbre social.



Si decides no dejar propina, nadie te puede obligar

Si dejas el 20% o 30% también es válido

Tu defines la propina que dejas no el establecimiento

No olvides que si te hacen un cobro de más en tu cuenta puedes denunciarlo ante Profeco.

