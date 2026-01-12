Suspenden regreso a clases en 26 municipios de Veracruz por Frente Frío 27 y tormenta negra este 12 de enero

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que se suspenden clases en Veracruz, este lunes 12 de enero, en 26 municipios del estado ante el avance del Frente Frío 27 y la posibilidad de una tormenta negra.

Esto como medida preventiva para proteger a estudiantes, docentes y familias ante el frío extremo y las condiciones climáticas adversas. Te contamos cuáles son los municipios de Veracruz que no tendrán regreso a clases este lunes.

Pronostican tormenta negra en Veracruz este 12 de enero

Las autoridades escolares, junto con la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, anunciaron que debido al pronóstico de lluvias fuertes, torrenciales en Veracruz y condiciones meteorológicas agravadas por el Frente Frío 27 , se determinó suspender las actividades escolares, el lunes 12 de enero, en 26 municipios, tanto urbanos como rurales.

Ante el pronóstico de lluvias significativas para el sur del estado el día lunes 12 de enero, el Comité Estatal de Emergencias ha determinado la suspensión de clases en los siguientes municipios:

El llamado surge ante la probabilidad de lluvias torrenciales, sobre todo en la región de Los Tuxtlas, Olmeca y Papaloapan; lo que puede generar encharcamientos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, y riesgo para el traslado seguro de alumnos y personal educativo.

¿Qué significa “tormenta negra”?

Aunque tormenta negra no es un término meteorológico oficial, varias comunidades están usando esta expresión popular para describir el potencial de lluvias intensas (de más de 150 mm) combinadas con nubes densas y actividad climática severa que puede reducir significativamente la visibilidad y aumentar riesgos en carreteras y zonas bajas. La Secretaría de Protección Civil recomienda mantenerse informado de los boletines oficiales.

Lista de los 26 municipios que suspenden clases este 12 de enero

La medida de suspensión de regreso a clases en Veracruz aplica para todos los niveles educativos, es decir, preescolar, primaria, secundaria y medios superiores. Los estados que se espera resuten afectados por la tormenta negra son los siguientes:

Acayucan

Agua Dulce

Ángel R. Cabada

Catemaco

Chinameca

Coatzacoalcos

Cosoleacaque

Hueyapan de Ocampo

Ixhuatlán del Sureste

Jáltipan

Las Choapas

Lerdo de Tejada

Mecayapan

Minatitlán

Moloacán

Nanchital

Oluta

Oteapan

Pajapan

Saltabarranca

San Andrés Tuxtla

Santiago Tuxtla

Soconusco

Soteapan

Tatahuicapan de Juárez

Zaragoza

Esta decisión fue confirmada mediante comunicados oficiales y redes de Protección Civil de Veracruz, con el objetivo de priorizar la seguridad y bienestar de alumnos de todos los niveles escolares, personal docente y de mantenimiento.

Se reporta mega apagón de luz en Veracruz por Frente Frío 27

Este domingo 11 de enero de 2026, los fuertes vientos provocados por el Frente Frío 27 causaron un mega apagón en dos municipios de Veracruz. La suspensión del suministro eléctrico por causa del mal clima afectó a cientos de familias que habitan en Alvarado y Tlacotalpan.

Mantente atento a las actualizaciones meteorológicas oficiales emitidas por Protección Civil estatal y federal y recuerda que en adn Noticias te mantendremos informado del avance del Frente Frío 27 en México.

