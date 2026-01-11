CFE reporta mega apagón en municipios de Veracruz por Frente Frío 27

La Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) confirmó que se registró un mega apagón en al menos dos municipios del estado de Veracruz, durante la tarde de este domingo 11 de enero de 2026.

De acuerdo con lo reportado por la CFE de Veracruz, la falla eléctrica que afecta a miles de familias mexicanas se debe a las malas condiciones climáticas ocasionadas por el Frente Frío 27. Te contamos los detalles.

¿Por qué se fue la luz en Veracruz hoy 11 de enero?

A través de un comunicado en su cuenta oficial de X, la Comisión Federal de Electricidad informó a los usuarios que se interrumpió el suministro de energía eléctrica, debido a los fuertes vientos ocasionados por el Frente Frío 27 , que ingresó a la República mexicana.

Esta situación ocasionó afectaciones en miles de hogares ubicados en dos municipios veracruzanos:

Alvarado

Tlacotalpan

¿Cómo puedo reportar una falla en el servicio de luz por WhatsApp?

En su comunicado, la CFE informa a la población afectada que sus trabajadores ya se encuentran en la zona realizando las labores necesarias para restablecer el suministro de energía eléctrica en el menor tiempo posible.

Sin embargo, si deseas hacer tu reporte a la CFE vía telefónica o a través de la APP CFE contigo. La CFE no recibe reportes de fallas en el servicio a través de WhatsApp.

Canales Oficiales CFE (Recomendados):

Teléfono 071 : Llama las 24 horas para reportar y dar seguimiento a fallas.

: Llama las 24 horas para reportar y dar seguimiento a fallas. App CFE Contigo: Descarga la aplicación para gestionar tu servicio.

