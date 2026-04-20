La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, reveló las fechas en que se entregará la tarjeta.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, reveló las fechas en que se entregará la tarjeta. | @A_MontielR | X

¿Te registraste para alguno de los programas sociales del Gobierno Federal? Te recomendamos que estés al pendiente de tu celular, ya que el momento en que debes recoger tu Tarjeta del Bienestar está muy cerca.

A través de sus redes sociales, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, señaló que la Tarjeta Bienestar se entregará del 20 al 25 de abril.

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¿Cómo será la entrega de Tarjetas del Bienestar?

Las personas que recibirán la Tarjeta Bienestar son aquellos que se registraron en febrero para los programas Pensión Mujeres Bienestar y Pensión Bienestar para Adultos Mayores y se les proporcionó una confirmación de que son beneficiarios.

Los nuevos beneficiarios recibirán un SMS en el celular que proporcionaron con el día, la hora y el lugar para recoger la Tarjeta del Bienestar.

❤️ #PensionesBienestar ❤️

Si te registraste a la #PensiónAdultoMayor o a la #PensiónMujeresBienestar en febrero, prepárate para recibir tu #TarjetaBienestar del 20 al 25 de abril.



Te enviaremos un SMS en tu celular con el día, la hora y el lugar para recogerla.@Claudiashein… pic.twitter.com/DGAQGBqQvZ — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) April 20, 2026

¿Cuáles son los requisitos para recibir la Tarjeta del Bienestar?

Si recibiste el SMS en tu celular no olvides llevar los siguientes requisitos para poder recoger tu tarjeta:

Identificación oficial (original y una copia)

Talón morado del registro de Pensión Mujeres Bienestar o de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores

Después de que presentes estos documentos, los trabajadores te entregarán tu Tarjeta del Bienestar en un sobre cerrado y te tomarán una fotografía.