Razones por las que puedes perder la pensión del IMSS en 2026 y cómo evitarlo

En 2026, llegar a la edad de retiro no garantiza automáticamente una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A pesar de haber trabajado durante décadas, miles de personas pierden este derecho por errores administrativos, decisiones laborales mal calculadas o falta de planeación.

Conocer las causas más comunes permite prevenir problemas y corregirlos a tiempo, así podrás tener un retiro digno y tranquilo no sólo este año, sino los que siguen.

Tener años cotizados no es suficiente

El IMSS evalúa requisitos muy específicos al momento de tramitar una pensión. Si alguno no se cumple, el instituto puede emitir una negativa, incluso cuando el trabajador considera que “ya tiene todo”.

Las 10 razones por las que puedes perder la pensión del IMS

1.No cumplir con el mínimo de semanas cotizadas

Cada régimen exige un número específico de semanas. Si al momento del retiro no se alcanza el mínimo, la pensión puede ser negada.

2. No acreditar la edad mínima requerida

Cumplir la edad establecida es obligatorio para iniciar el trámite, sin excepción.

3. Perder la vigencia de derechos

Dejar de cotizar durante varios años sin retomar aportaciones dentro del plazo legal puede hacer que el derecho a pensionarse expire.

4. Retirar todos los recursos de la Afore

En la Ley 97 , retirar el total del ahorro elimina la opción de una pensión vitalicia y deriva en una negativa.

5. Errores en datos personales o laborales

Fallas en el nombre, CURP , Número de Seguridad Social o historial de cotización pueden impedir que el IMSS reconozca el derecho.

6. Aceptar una negativa de pensión sin revisión

Muchas negativas pueden corregirse mediante aclaraciones si se revisan a tiempo.

7. Falta de documentos de empresas inexistentes

Cuando las empresas ya no existen y no hay comprobantes, acreditar semanas se vuelve complicado si no se prevé con anticipación.

8. Trabajar largos periodos en la informalidad

Pasar años sin cotizar reduce drásticamente la posibilidad de cumplir los requisitos, incluso si después se regresa al empleo formal.

9. No actualizar beneficiarios o estado civil

Cambios no reportados pueden generar problemas legales, suspensiones o retrasos en el trámite.

10. Falta de planeación para el retiro

Confiar en que todo se resolverá al final es uno de los errores más graves; muchos problemas solo pueden corregirse años antes.

¿Cómo evitar perder la pensión en 2026?

Revisar periódicamente el historial laboral, mantener vigentes las cotizaciones, corregir datos y buscar asesoría especializada con anticipación puede marcar la diferencia entre una pensión segura y una negativa definitiva del IMSS .

