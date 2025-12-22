Ejecutan a coordinador del IMSS Bienestar en Chilpancingo

Raymundo Cabrera Díaz, coordinador regional del programa IMSS-Bienestar, fue asesinado a balazos en Chilpancingo, Guerrero. Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes al interior de un restaurante ubicado en la colonia Rufo Figueroa.

De acuerdo con el reporte, el funcionario de 55 años, adscrito a la Coordinación Regional de Tlacotepec era perseguido por los presuntos responsables y se refugió en el establecimiento ubicado en la avenida Abasolo, donde fue alcanzado y asesinado a tiros.

#ULTIMAHORA 🚨 Ejecutan en Chilpancingo a Raymundo Cabrera Díaz, coordinador regional del IMSS-Bienestar.



De acuerdo con reportes, era perseguido por hombres armados y buscó resguardarse en un restaurante de la colonia Rufo Figueroa, donde fue asesinado.

Según testigos se escucharon cerca de ocho disparos. La víctima presentó varias heridas por arma de fuego, entre ellas algunas en la cabeza, y en el sitio se localizaron diversos casquillos percutidos.

Al lugar acudieron elementos de la policía municipal, Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General del Estado. Las autoridades informaron que ya investigan el hecho para esclarecer las causas y detener a los responsables.

Los familiares de la víctima llegaron al sitio y confirmaron su identidad.

IMSS-Bienestar Guerrero lamentó el fallecimiento del médico especializado en Epidemiología y reconoció su compromiso "en favor de la salud de las comunidades a las que sirvió".

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro compañero, el Doctor Raymundo Cabrera Díaz. Acompañamos con respeto a su familia y seres queridos en este difícil momento.

