Calendario de pagos y montos de la Pensión IMSS para adultos mayores en 2026

Con el inicio de 2026 a la vuelta de la esquina, millones de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya pueden programar sus finanzas gracias al calendario oficial de pagos que esta institución dio a conocer para el próximo año.

La Pensión IMSS 2026 para personas jubiladas (ya sea por vejez, cesantía en edad avanzada o invalidez) tendrá su primer depósito del año el viernes 2 de enero, al ser el primer día hábil del mes, ya que el 1 de enero es inhábil para operaciones bancarias.

Calendario de pagos Pensión IMSS completo

Según el IMSS, los depósitos se realizarán durante los primeros días hábiles de cada mes, con fechas definidas que permitirán a los beneficiarios planear sus gastos de manera anticipada:



Enero: viernes 2

Febrero: martes 3

Marzo: lunes 2

Abril: miércoles 1

Mayo: lunes 4

Junio: lunes 1

Julio: miércoles 1

Agosto: lunes 3

Septiembre: martes 1

Octubre: jueves 1

Noviembre: lunes 2

Diciembre: martes 1

¿Cuánto dinero recibirán los adultos mayores?

El monto de la pensión depende de diversos factores como el régimen bajo el cual se pensionó cada persona, el promedio salarial y las semanas de cotización. Aunque las cifras finales se ajustan conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), se prevé un incremento en los pagos para 2026 con respecto al año anterior.

¿Qué otros apoyos económicos habrá en enero de 2026?

Además del calendario del IMSS, otros programas de pensión, como la Pensión del Bienestar para adultos mayores, podrían iniciar su dispersión en los primeros días de enero con pagos escalonados por apellido.

En este espacio informativo te mantendremos actualizado para que no pierdas tus apoyos económicos.

Pago de la Pensión ISSSTE enero 2026

Para las personas pensionadas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), los depósitos se realizan de manera anticipada, generalmente el último día hábil del mes previo al que corresponde el pago. Por ejemplo, el recurso correspondiente a febrero de 2026 se entregará durante la última jornada laboral de enero.

No obstante, el primer depósito del año tiene una modificación en el calendario. En este caso, el pago se efectuará el primer día hábil de enero, coincidiendo con el esquema del IMSS. Debido a que el 1 de enero es día inhábil, el depósito se realizará el viernes 2 de enero.

