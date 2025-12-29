Evita sobrecargas eléctrica en fin de año; Profeco revela los mejores reguladores y no-breaks

Durante la temporada decembrina , los hogares mexicanos suelen llenarse de luces navideñas, inflables, árboles eléctricos y conexiones improvisadas.

Este aumento en el consumo de energía eleva el riesgo de sobrecargas y variaciones de voltaje que pueden dañar pantallas, computadoras y electrodomésticos.

Ante este panorama, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) evaluó la calidad de reguladores y no-breaks disponibles en el mercado para orientar a las personas consumidoras.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Más consumo eléctrico, más riesgos

Especialistas advierten que conectar extensiones, series de luces y aparatos en un mismo contacto puede generar picos de voltaje, sobre todo en viviendas con instalaciones antiguas.

En estos casos, contar con un equipo de protección eléctrica puede evitar desde fallas menores hasta la pérdida total de dispositivos electrónicos.

Profeco señala que no todos los productos cumplen la misma función, por lo que elegir sin información puede resultar contraproducente.

#boletíndeprensa ¿Regulador o no-break para proteger aparatos eléctricos?



La Profeco evaluó 11 reguladores y 12 no-breaks y encontró que hay productos con calidad similar, pero con diferencias de precio.



El estudio detectó que una marca no cuenta con garantía completa y señala… pic.twitter.com/Xt9D49iEdR — Profeco (@Profeco) December 28, 2025

¿Qué equipo conviene según tu necesidad?

El regulador de voltaje está diseñado para mantener estable la corriente eléctrica y proteger los equipos ante subidas o bajadas repentinas, un escenario común cuando se encienden múltiples luces navideñas al mismo tiempo.

En cambio, el no-break ofrece una ventaja adicional: permite que los aparatos sigan funcionando durante algunos minutos cuando se presenta un apagón, algo frecuente en épocas de alta demanda eléctrica.

La institución subraya que en el mercado existen equipos con desempeño similar, aunque con diferencias de precio considerables.

Resultados del estudio de calidad

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó 11 reguladores de hasta 1,500 watts y 12 no-breaks de hasta 600 watts, sometiéndolos a pruebas de eficiencia, calentamiento, distorsión eléctrica, tiempo de respuesta y cumplimiento de normas oficiales.

Reguladores Destacados



BARRACUDA CR2500

COMPLET RPLUS2000

VICA V2500

KOBLENZ BP-1450

SMARTBITT SBAVR2200

Entre los reguladores mejor evaluados destacaron Complet, de fabricación nacional, así como CyberPower, ambos con calificación de “Muy Bueno”, pese a que uno cuesta menos de 800 pesos y el otro casi dos mil.

No-breaks Destacados



COMPLET MT605

CYBERPOWER CP1000AVRLCD

BARRACUDA SR 600

VICA B FLOW REVOLUTION 700 VA

STEREN WMS-1416

En el caso de los no-breaks, la marca Barracuda obtuvo la misma calificación con un precio más accesible frente a otras opciones.

Diciembre trae dos días feriados extra para los trabajadores en Estados Unidos

Ojo con la garantía y el calor

Profeco detectó que algunos modelos presentan garantías incompletas, lo que puede complicar cualquier reclamación. Además, resaltó que varios equipos apenas se calentaron durante las pruebas, lo que refleja un mejor desempeño y mayor seguridad.

Recomendaciones para cerrar el año sin sorpresas

La Procuraduría recomienda comprar estos productos en establecimientos formales, exigir el sellado de la garantía y conservar el comprobante de compra.

En una temporada donde las luces navideñas dominan los hogares, proteger los aparatos eléctricos puede evitar gastos inesperados al iniciar el año.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.