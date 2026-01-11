¡No te bañes con agua fría! Precio del gas LP en CDMX, Edomex y todo México para la semana del 11 al 17 de enero 2026

Con el regreso a clases programado para este lunes 12 de enero, miles de familias en México retoman la rutina escolar en plena temporada invernal. Levantarse temprano, preparar desayunos calientes y, sobre todo, bañarse sin sufrir el choque del agua fría, depende en buena medida del precio del gas LP, combustible esencial en la mayoría de los hogares.

Para la semana del 11 al 17 de enero de 2026, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó los precios máximos vigentes, con diferencias importantes según la región del país.

¿Dónde está el gas más barato y el más caro en el país?

De acuerdo con el listado oficial, el precio mínimo del gas LP se registra en la Región 41, que incluye municipios de Coahuila como Jiménez, Nava, Piedras Negras y Zaragoza.

En esta zona, el costo es de 16.78 pesos por kilogramo y 9.06 pesos por litro, lo que representa un alivio para los hogares en plena cuesta de enero.

En contraste, el precio más alto del país se localiza en la Región 6, específicamente en el municipio de Comondú, Baja California Sur . Ahí, el gas LP alcanza los 22.45 pesos por kilogramo y 12.12 pesos por litro, una diferencia que puede impactar directamente en el gasto familiar, sobre todo en temporada de frío.

Precio del gas LP en CDMX y zona metropolitana

Para quienes viven en la Ciudad de México y gran parte del Estado de México , los precios se mantienen unificados dentro de la Región 32. En las 16 alcaldías de la CDMX, como Iztapalapa, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, el gas LP se vende a un precio máximo de 19.12 pesos por kilogramo y 10.32 pesos por litro, ambos con IVA incluido.

Este mismo costo aplica para municipios conurbados y altamente poblados del Estado de México, como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan y Toluca, donde el consumo de gas es clave para las actividades cotidianas.

Comerciantes gastan hasta 3 mil pesos mensuales por gas LP

Variaciones en otros municipios del Edomex

Aunque la Región 32 concentra a la mayoría de los habitantes del Valle de México, existen otras zonas del Edomex con precios distintos. En municipios como Tenango del Aire y Ayapango, el gas LP se comercializa en 18.41 pesos por kilogramo.

En Atlacomulco y Jilotepec, el precio sube ligeramente a 18.58 pesos, mientras que en San Simón de Guerrero alcanza los 19.46 pesos por kilogramo.

Un gasto clave para enfrentar el frío

Con temperaturas bajas y el regreso a clases encima, el precio del gas LP se vuelve un factor decisivo para que las familias puedan calentar agua, preparar alimentos y evitar que las mañanas arranquen con duchas heladas.

Revisar el costo en cada región y administrar el consumo puede marcar la diferencia en el presupuesto de enero.

