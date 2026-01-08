Comienza taller intensivo de la SEP 2026 antes del regreso a clases oficial

Las preparaciones para el regreso a clases ya comenzaron con el taller intensivo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el cual muestra el plan de trabajo que se abordará durante la segunda mitad del ciclo escolar 2025-2026.

El taller intensivo comenzó el martes 7 de enero y terminará el viernes 9 en todo el país con el objetivo de alistar los profesores en la enseñanza a niñas, niños y adolescentes.

Escuelas de la UNAM regresan a clases; alarma por amenazas de bomba genera temor entre estudiantes y profesores

¿Cuál es el objetivo del taller intensivo de la SEP?

La SEP precisó que el taller intensivo promueve la práctica educativa y la construcción colectiva del conocimiento, valora las trayectorias profesionales, abre el diálogo entre profesionales y permite que se fortalezcan las decisiones.

¿Cómo se divide el taller intensivo?

El taller se divide en dos recursos formativos, el primero "Notas para el acompañamiento", el cual está dirigido para el personal directivo, pues se analizarán los contextos escolares. El segundo "Carpeta para la reflexión", funge como una herramienta flexible para documentar y resignificar el quehacer docente.

¿Cuándo regresarán los estudiantes a la escuela?

Miles de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de todo el país volverán a las aulas el próximo 12 de enero, en base al calendario oficial de la SEP, luego de las vacaciones de invierno. El ciclo escolar se termina el 15 de julio, pero el semestre no será tan pesado, por los puentes y días de descanso obligatorio, además de los viernes de junta de consejo.

¿Cuántos alumnos regresarán a clases?

Serán aproximadamente 23.5 millones los estudiantes de nivel básico de la SEP los que volverán a las aulas después de las largas vacaciones de invierno.

