Domingo gélido, con lluvias y heladas marcan el clima para este 11 de enero en México
El clima en México hoy presenta lluvias torrenciales en el sureste, heladas severas en el centro y nieve en montañas del norte por el frente frío 27.
El clima en México este domingo 11 de enero de 2026 se encuentra marcado por el impacto del frente frío número 27, una masa de aire polar y la segunda tormenta invernal de la temporada, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Estos sistemas provocan lluvias intensas en el oriente y sureste, heladas severas en el centro y norte del país, así como vientos peligrosos y oleaje elevado en el Golfo de México, lo que mantiene en alerta a autoridades y población.
Lluvias intensas en el oriente y sureste
Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca registran lluvias que superan los 150 milímetros en algunas zonas. Esto genera alto riesgo de inundaciones, deslaves y crecida de ríos.
Protección Civil mantiene vigilancia permanente en regiones vulnerables y activa protocolos preventivos en comunidades rurales y zonas urbanas bajas.
Nieve y frío extremo en el norte
Las sierras de Chihuahua, Durango y Coahuila presentan temperaturas de hasta -15 grados y caída de nieve o aguanieve en zonas elevadas.
Estas condiciones afectan carreteras, agricultura y suministro eléctrico, además de incrementar el riesgo de accidentes viales por hielo en el asfalto.
Evento de Norte en el Golfo
Las costas de Tamaulipas y Veracruz enfrentan rachas de viento que alcanzan los 120 km/h y olas de hasta seis metros.
Las autoridades marítimas restringen la navegación y exhortan a no acercarse a playas ni zonas portuarias.
Heladas en el centro del país
La Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex), Puebla e Hidalgo reportan temperaturas cercanas o menores a cero grados durante la madrugada.
El frío impacta a población vulnerable y eleva la demanda eléctrica y el consumo de gas para calefacción doméstica.
Recomendaciones ante el mal clima
Las autoridades piden evitar zonas inundables, manejar con precaución y mantenerse informados por canales oficiales.
También recomiendan abrigar a niños, adultos mayores y mascotas, así como reportar cualquier emergencia al 911.
