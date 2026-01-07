CFE confirma apagón que durará 5 horas hoy 7 de enero; estas son las zonas afectadas

Un apagón se registrará este miércoles 7 de enero y dejará sin luz a miles de habitantes durante aproximadamente 5 horas, confirmó la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien llamó a los usuarios a estar preparados.

De acuerdo con la paraestatal, el mega corte de luz se efectuará por labores de mantenimiento en la red eléctrica para mejorar la calidad del servicio. Para que los empleados trabajan de manera segura y no se registren daños en aparatos eléctricos, se tomó la decisión de interrumpir el paso de energía.

¿Dónde hay corte de luz hoy 7 de enero?

La CFE anunció que el apagón se realizará en Avenida Revolución 913, colonia Popular, Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. El corte de luz comenzará a las 10:00 de la mañana y se extenderá hasta 3:00 de la tarde. Es decir que durante 5 horas los usuarios y negocios no tendrán energía eléctrica en esta zona.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Pabellón pidió la comprensión de los habitantes de la colonia y prepararse para permanecer sin luz durante las horas establecidas.

¿Cuáles son las recomendaciones para evitar daños en aparatos eléctricos?

Los aparatos eléctricos suelen descomponerse por las fluctuaciones de voltaje que ocurren cuando regresa la energía eléctrica después un apagón, por lo que se recomienda desconectar televisiones, microondas, cafeteras, radios, lavadoras, refrigeradores, entre otros, ya que son básicos y necesarios dentro de un hogar.

