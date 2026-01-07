CFE anuncia mega apagón en 11 colonias de México este jueves

¡Atención, habrá mega apagón! La Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspenderá el servicio eléctrico en varias colonias de Santa Catarina, Nuevo León, durante aproximadamente 8 horas el próximo jueves 8 de enero de 2026, como parte de trabajos de mantenimiento y modernización en infraestructura clave.

Según el comunicado oficial, las labores se enfocarán en un circuito de la subestación eléctrica Leona, donde se efectuarán maniobras técnicas necesarias para fortalecer la red, mejorar la calidad del servicio y garantizar su continuidad a largo plazo. La empresa indicó que estas intervenciones solo pueden realizarse con las líneas desenergizadas para salvaguardar la seguridad del personal operativo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Detalles del mega apagón en Santa Catarina

El corte programado comenzará a las 10:00 horas y se estima que concluirá alrededor de las 18:00 horas, por lo que los usuarios permanecerán sin suministro durante aproximadamente ocho horas.

Colonias de Santa Catarina en las que habrá corte de luz hoy

La CFE detalló que las siguientes zonas del municipio se verán afectadas por la suspensión temporal del servicio:



La Fama 1, 2 y 3

La Ermita

Lomas del Mirador

El Obispo

Rincón de las Mitras

Fomerrey 2

Protexa

Santa Catalina

Lomas de la Fama

La paraestatal aconseja desconectar aparatos electrónicos sensibles para evitar daños por fluctuaciones al restablecerse el servicio, cargar dispositivos con anticipación y reorganizar actividades dependientes de la electricidad. Para reportes o dudas, contactar al 071 o la app CFE Contigo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.