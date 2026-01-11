Aumenta robo de mascotas en México; hay tres razas de perros en mayor riesgo

¿Te asusta perder a tu lomito? Entonces, es importante que sepas que lamentablemente, el robo de perros en México es un delito que sigue creciendo. Según datos recopilados por autoridades y organizaciones civiles, este delito ha tenido un incremento preocupante en los últimos años, con cifras que muestran un alza de hasta 125% en el robo de perros en la Ciudad de México (CDMX) en la última década y periodos recientes de crecimiento constante.

Rescatan a perros y gatos del Refugio de San Francisco en CDMX; hay denuncia por maltrato animal

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El robo de mascotas aumentó a nivel nacional en 2025

Durante el primer semestre de 2025, el robo de animales domésticos, principalmente perros, aumentó un 34% solo en la Ciudad de México en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos oficiales.

No obstante, un análisis más amplio indica que el robo de perros ha registrado un crecimiento de hasta 125% en los últimos años, señalando una tendencia que ha ido al alza desde 2012, según estadísticas difundidas por la plataforma Hellosafe.

¿A qué se debe este aumento del robo de perros en México?

En México, los delincuentes han recurrido al robo de perros como herramienta para extorsionar, piden rescates o los revenden en el mercado ilegal de mascotas. El aumento de este delito en nuestro país se debe, principalmente:

La creciente popularidad de ciertas razas costosas

El valor económico que alcanzan algunos perros en el mercado negro

La falta de tipificación legal clara de este delito

¿Cuáles son las razas de perro más robadas en México?

Los especialistas y reportes sobre robo de perros en México identifican que no todas las razas están en el mismo riesgo. Aquí te decimos cuáles están más vulnerables:

Razas más robadas para reventa

Labrador

Husky

Bulldog Inglés

Razas más utilizadas para pedir rescate

Pomerania

Chihuahua

Bulldog Francés

Razas robadas para peleas clandestinas

Rottweiler

Pitbull

Bull Terrier Inglés

¿Qué se está haciendo y qué puedes hacer tú para proteger a tu mascota?

Ante el aumento del robo de mascotas en México , algunos legisladores han propuesto reformas para endurecer las penas por este delito, incluso contemplando prisión para quienes roben o extorsionen a dueños de animales. Mientras tanto, aquí te explicamos cómo proteger a tu perro:

Usa microchips de identificación y métodos que permitan reunirte con tu mascota si se pierde.

y métodos que permitan reunirte con tu mascota si se pierde. Evita dejar a tu perro desatendido en espacios públicos.

en espacios públicos. Comparte información de prevención en redes sociales.

en redes sociales. En caso de robo, denuncia lo antes posible ante las autoridades correspondientes.

La seguridad de nuestros perros empieza con información y con acciones concretas que nos permitan cuidar a estos amados integrantes de las familias mexicanas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.