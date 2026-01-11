Accidentes y bloqueos en carreteras hoy 11 de enero previo al regreso oficial de clases

Hoy domingo 11 de enero es el último día de vacaciones para los estudiantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y con el objetivo de los conductores tomen sus precauciones a la hora de transitar por las carreteras , en adn Noticias te decimos en dónde hay reducción de carriles, accidentes y bloqueos.

Las autopistas y carreteras más afectadas son:

Autopistas México-Querétaro

Autopista La Tinaja-Isla

Autopista Isla- Acayucan

Autopista La Pera-Cuautla

¿Qué pasa en la autopista México-Querétaro?

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), hay reducción de carriles por atención a un accidente (salida de tracto camión) en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 49, dirección Ciudad de México (CDMX).

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 49, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de tracto camión). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) January 11, 2026

Reducción de carriles en la autopista La Tinaja-Isla

CAPUFE también alertó de un tracto camión con falla mecánica en la autopista La Tinaja-Isla, en el kilómetro 48, dirección Isla, que provoca reducción de carriles. Pidió a los conductores manejar con precaución.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Aut. La Tinaja - Isla, km 48, dirección Isla. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) January 11, 2026

¿Cómo está la autopista México-Puebla?

Durante la noche del sábado familiares y amigos de Andrea Domínguez Coyotl, joven desaparecida de 13 años, cerraron la autopista México-Puebla , a la altura de Cuautlancingo, para exigir a las autoridades que la buscaran. El protocolo se activó dos días después de que se reportara su ausencia.

El Gobierno de Puebla informó que se aperturaba el expediente de búsqueda el 10 de enero, a las 22:30 horas, conforme a los protocolos establecidos, informó la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla. Además se activó la Célula de Búsqueda Municipal de Cuautlancingo.

Luego de que familiares y vecinos de Andrea Domínguez Coyotl,

desaparecida el 8 de enero, cerraran la autopista la México-Puebla altura de #Cuautlancingo, exigiendo encontrar a la menor, el gobierno del Estado apenas iniciará la búsqueda con la activación de los protocolos. pic.twitter.com/qisqJGiZbv — Periodico Xelhua (@PeriodicoXelhua) January 11, 2026

