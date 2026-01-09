Accidentes y caída de aguanieve provocan caos en cuatro carreteras de México hoy

Diariamente en todas las carreteras de México transitan miles de automovilistas y transportistas y las marchas, bloqueos, accidentes y obras provocan largas filas, y si vas a utilizar alguna autopista este viernes, te decimos dónde hay afectaciones.

Cierre en carreteras y autopistas hoy 9 de enero

De acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales ( CAPUFE ), hay un cierre parcial de circulación en la Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque en el kilómetro 16 debido a labores de mantenimiento sobre el Puente Ingeniero Antonio Dovalí Jaime por lo que se registra carga vehicular en la zona.

También en el kilómetro 9 de la Autopista Durango- Mazatlán hay cierre parcial de circulación en ambos sentidos debido a un accidente por lo que se pide a los conductores manejar con precaución.

Hay cierre total en ambos sentidos cerca del kilómetro 179+800 de la carretera Portezuelo-Palmillas en Querétaro. La circulación solo es por carriles laterales en ambas direcciones.

Caída de aguanieve provoca cierres en carreteras

La Guardia Nacional Carreteras informó que en Sonora se registra un cierre total en la circulación en la carretera Janos-Agua Prieta a la altura del Puerto San Luis debido a la caída de aguanieve. En Chihuahua también hay cierre cerca del kilómetro 060 en la carretera Janos- Agua Prieta del tramo Janos-El Valle.

La caída de aguanieve puede provocar accidentes viales, por ello se recomienda a los automovilistas evitar manejar ante esas circunstancias climatológicas, pero en caso de ser necesario se debe revisar el auto antes de salir para corroborar que todo funcione perfectamente y una vez en carretera se debe conducir a baja velocidad y evitar frenar bruscamente.

Transportistas liberan los ingresos carreteras a la CDMX

