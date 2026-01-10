Todo lo que tienes que saber sobre la convocatoria de la UNAM 2026 para licenciatura y bachillerato

Recientemente la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) dio a conocer de manera oficial todos los detalles sobre la convocatoria de inscripciones de este 2026, la cual se abrirá muy pronto tanto para licenciatura como para bachillerato.

La máxima casa de estudios reveló el calendario para el ciclo 2026-2027 tanto para la modalidad escolarizada, como para la abierta y a distancia para los niveles de bachillerato y licenciatura este mismo año.

¿Cuándo sale la convocatoria de la UNAM 2026?

Antes de dar a conocer la fecha en la que saldrá la convocatoria de la UNAM , es importante mencionar que ésta será en días diferentes según el nivel educativo que esté cursando el alumno en cuestión, por lo cual se contará con un periodo estipulado para licenciatura y otro para bachillerato.

De acuerdo con el calendario de la DGAE de la UNAM, el registro de aspirantes por internet será del 23 de enero al 3 de febrero, esto con miras a la aplicación del examen que se dará entre mayo y junio de este mismo año.

Fechas clave para la convocatoria de la UNAM en bachillerato

Por otro lado, las fechas importantes que compartió la máxima casa de estudios para los aspirantes para bachillerato del próximo ciclo escolar son las siguientes:

Registro de aspirantes por Internet del 17 de marzo al 14 de abril

Examen en línea los días 20, 21, 27 y 28 de junio

Inscripción a planteles del 24 al 28 de agosto

Publicación de resultados el día 18 de agosto

Inicio de clases ciclo escolar 2026-2027 hasta el 31 de agosto 2026

Fechas importantes para alumnos de primer ingreso a licenciatura en la UNAM

En cuanto a los alumnos que están interesados en ingresar a una licenciatura de la UNAM, la convocatoria detalló las siguientes fechas importantes:

Aplicación de examen del 23 de mayo al 10 de junio

Inscripción en planteles del 3 al 7 de agosto

Publicación de resultados el 17 de julio

Inicio de clases ciclo escolar 2026-2027 el 10 de agosto

