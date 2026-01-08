Se confirma hackeo en sistemas informáticos de la UNAM durante vacaciones

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó que durante el periodo vacacional algunos de sus sistemas informáticos fueron hackeados , motivo por el cual se activaron los protocolos correspondientes.

De acuerdo con los reportes, "ByteToBreach" accedió a los servidores de la UNAM de la Secretaría de Desarrollo Institucional. El ciberataque habría comenzado como una imagen de una calavera en el sitio web de la SDI y posteriormente ocasionó que la Máxima Casa de Estudios perdiera el control de la seguridad por varias horas.

¿Qué dijo la UNAM sobre el hackeo?

La Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) señaló que el hackeo fue detectada en cinco de los más de 100 mil sistemas informáticos universitarios.

"La Universidad, de manera preventiva, activó de inmediato los protocolos institucionales de atención a incidentes de seguridad informática, que incluyó a inhabilitación de los sistemas correspondientes", dijo la UNAM en el comunicado.

¿Qué ocasionó el hackeo a la UNAM?

La UNAM destacó que tras un primer análisis técnico se confirmó que no hay indicios de extracción de información de los sistemas de datos personales del alumnado o del personal académico y administrativo, los cuales permanecen seguros, bajo los esquemas de protección institucional.

