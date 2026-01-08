UNAM revela que el polvo de tu casa es un cóctel de sustancias químicas peligrosas

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguraron que el polvo que se acumula dentro de los hogares de México es más tóxico a comparación de otros sitios del mundo como Reino Unido y España.

Los investigadores Francisco Bautista Zúñiga, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA), y Avtandil Gogichaishvili, del Instituto de Geofísica, Unidad Morelia analizaron muestras de polvo provenientes 14 estados del país y encontraron que en la Ciudad de México y Morelia hay altas concentraciones de metales pesados, especialmente partículas magnéticas o PM (45 mg/kg).

Fuera de las casas había concentraciones de 866 miligramos por kilo de manganeso, 49 de níquel, 116 de cobre, 527 de zinc, 28 de antimonio y 118 de plomo. Por el contrario, dentro de las casas se pudo hallar:

Manganeso: 680

Níquel: 62

Cobre:386

Zinc: mil 221

Antimonio: 30

Plomo: 213

¿Cómo afecta el polvo en la salud de las personas?

Los especialistas esperaban que la contaminación fuera más baja dentro que al exterior, sin embargo fue así, lo que representa un riesgo tanto para la salud y como para los muebles que hay en el hogar.

El antimonio afecta al sistema endócrino, es decir la producción de hormonas relacionadas con las características sexuales de los individuos.

¿Quiénes son los más propensos a enfermarse?

Las tres rutas de ingesta son oral, respiración y por contacto dérmico y de acuerdo con los especialistas de la UNAM, los menores de edad, quienes suelen tener este último medio, suelen ser más propensos a sufrir enfermedades.

