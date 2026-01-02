Fiscalía incinera toneladas de droga y miles de pastillas de fentanilo en el Estado de México

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que este viernes se llevó a cabo la incineración de más de 29 toneladas de sustancias y precursores químicos, así como casi 900 mil pastillas de fentanilo y más de 127 kilos de esta droga sintética en polvo, como parte de las acciones contra el crimen organizado.

El operativo de destrucción se realizó en instalaciones especializadas ubicadas en el Estado de México, donde personal del Ministerio Público de la Federación (MPF), elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos en química forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) supervisaron el proceso.

De acuerdo con la Fiscalía, las sustancias y narcóticos incinerados están vinculados a diversas carpetas de investigación abiertas tras decomisos realizados en operativos coordinados con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Entre los materiales destruidos también figuran miles de litros de precursores químicos utilizados para la fabricación de drogas sintéticas, como acetato de plomo, cianuro de sodio, sosa cáustica y alcohol etílico, entre otros.

Para garantizar la transparencia y legalidad del procedimiento, el Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR estuvo presente durante toda la incineración, certificando el tipo y peso de las sustancias antes de su destrucción.

¿Por qué incineran la droga y el fentanilo?

La incineración de narcóticos y sustancias aseguradas por las autoridades no solo busca retirar del mercado ilegal materiales peligrosos, sino también impedir que regresen al crimen organizado o terminen circulando en comunidades donde podrían causar daños.

Al destruir la droga de manera controlada, las fiscalías y autoridades de seguridad eliminan productos que no pueden ser reutilizados como evidencia o que representan un riesgo de fuga, manipulación o uso indebido si se almacenan por largos periodos. Además, este tipo de destrucción se realiza bajo protocolos ambientales y de seguridad estrictos, con supervisión de órganos de control, para evitar impactos secundarios.

