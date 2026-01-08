Carreteras cerradas por accidentes y bloqueos hoy 8 de enero
Según datos de la Comisión Nacional de Seguridad, 8 de cada 10 accidentes en las carreteras del país son atribuibles al conductor.
Este jueves 8 de enero se tienen previstos bloqueos en algunas carreteras de México, por ello, te recomendamos que tomes previsiones y antes de salir consultes cómo está el tránsito vehicular.
Cierres en carreteras hoy 8 de enero
En la Autopista México - Querétaro a la altura de la Plaza de Cobro Tepoztlán con dirección a CDMX hay reducción de carriles debido a un accidente por lo que se registra carga vehicular. En el kilómetro 45 se realizan maniobras para el retiro de las unidades siniestradas.
También se reporta un cierre en la Autopista La Carbonera - Puerto México en el kilómetro 233 con dirección La Carbonera debido a un accidente. Además, están cerradas las Plazas de Cobro Los Chorros y Huachichil.
Recomendaciones para viajar en carretera
De acuerdo con la
Comisión Nacional de Seguridad
, 8 de cada 10 accidentes en las carreteras del país se le atribuyen al conductor y menos de una se debe a las condiciones del camino. Por ello, aquí te compartimos algunos consejos para viajar de forma segura:
- Previo al viaje consulta las rutas por las cuales vas a viajar.
- Verifica el estado del vehículo como frenos, fallas eléctricas, dirección o suspensión.
- Si tu carro tiene canastilla de viaje asegúrate que este bien cerrado y asegurado antes de arrancar.
- Es fundamental revisar las llantas, los grabados deben tener al menos 2.5 mm de profundidad que es el límite para circular de forma segura.
- Si ya tienes tiempo con tus llantas cámbialas de posición, las de atrás para adelante y viceversa.
- Verifica que tu auto use las llantas correctas y toma en cuenta la medida, capacidad de carga y el inflado correcto.
