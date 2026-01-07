México-Querétaro opera con normalidad tras accidente; carreteras con cierres y bloqueos hoy 7 de enero

La autopista México-Querétaro registra tránsito fluido este miércoles 7 de enero, luego de que autoridades federales descartaran incidentes mayores que afecten la circulación durante la mañana. Aunque durante la madrugada se atendió un accidente, la vialidad se mantiene abierta y operando con normalidad en ambos sentidos.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional informaron que los monitoreos continúan de forma permanente debido al alto flujo vehicular que concentra esta autopista, utilizada diariamente por transporte particular, de carga y de pasajeros.

Accidente atendido sin afectaciones mayores

Capufe detalló que a las 02:19 horas se restableció completamente la circulación en el kilómetro 197, con dirección a la Ciudad de México (CDMX), tras la atención de un accidente.

Las labores de auxilio y retiro de unidades concluyeron sin que se registraran cierres prolongados, por lo que el tránsito matutino no presentó complicaciones.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar los límites de velocidad y a extremar precauciones, sobre todo durante las primeras horas del día, cuando la visibilidad puede verse reducida.

🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢#AutMéxicoQuerétaro, km 197, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️ — CAPUFE (@CAPUFE) January 7, 2026

Carreteras afectadas en el país

Aunque la México-Querétaro opera sin incidentes relevantes, otras autopistas sí presentan cierres totales o parciales por accidentes viales. Las autoridades federales reportan las siguientes afectaciones:



Autopista La Rumorosa–Tecate , kilómetro 108, dirección Tecate: cierre total de circulación por choque por alcance. La vialidad es desviada a la carretera libre desde la Plaza de Cobro El Hongo.

, kilómetro 108, dirección Tecate: cierre total de circulación por choque por alcance. La vialidad es desviada a la carretera libre desde la Plaza de Cobro El Hongo. Autopista Agua Dulce–Cárdenas , kilómetro 57, dirección Agua Dulce: cierre parcial con reducción de carriles, mientras continúan las maniobras para retirar una unidad siniestrada.

, kilómetro 57, dirección Agua Dulce: cierre parcial con reducción de carriles, mientras continúan las maniobras para retirar una unidad siniestrada. Autopista Tulancingo–Tihuatlán , kilómetro 130+200, en Puebla: cierre parcial de circulación por accidente vial.

, kilómetro 130+200, en Puebla: cierre parcial de circulación por accidente vial. Autopista Puebla–Córdoba Veracruz

Cierre de carretera México-Toluca provoca caos vial

Recomendaciones para automovilistas

Capufe y la Guardia Nacional exhortan a los conductores a mantenerse informados a través de canales oficiales, anticipar tiempos de traslado y atender la señalización en carretera.

Aunque la autopista México-Querétaro presenta condiciones favorables este miércoles, se recomienda conducir con precaución ante cualquier eventualidad que pueda surgir durante el trayecto.

