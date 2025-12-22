Accidentes y bloqueos provocan cierre de carreteras hoy lunes 22 de diciembre

Manejar en las carreteras debe hacerse de manera prudente, sobre todo en vacaciones cuando miles de familias mexicanas y turistas salen a pasar y con el objetivo de que estés informada/do en adn Noticias te decimos las últimas afectaciones viales por bloqueos y accidentes.

Antes que nada también te exhortamos a revisar que tu vehículo esté en buenas condiciones para un viaje en carretera. De esta manera evitarás un accidente o quedarte varado por una falla mecánica o falta de gasolina.

Este es el reclamo de los agricultores que generaron bloqueos masivos en México

Carreteras afectadas por bloqueos y accidentes

Autopista La Tinaja- Veracruz

La Guardia Nacional Carreteras informa del cierre parcial a la circulación de la autopista La Tinaja-Veracruz por el accidente en donde se vio involucrado un tráiler, cerca del kilómetro 086+800.

#TomePrecauciones en #Veracruz continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 086+800 de la autopista Ent. La Tinaja-Veracruz. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/RxH9sVUa73 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 22, 2025

Autopista Cuernavaca-Acapulco

Se registró una volcadura sobre la carpeta asfáltica en el kilómetro 173 de la autopista Cuernavaca-Acapulco. De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) hay reducción de carriles por la presencia de servicios de emergencia que atienden el accidente.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 173, dirección Acapulco. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (volcadura sobre carpeta). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) December 22, 2025

Autopista México-Querétaro

Servicios de emergencia realizan maniobras para retirar una unidad siniestrada en el kilómetro 52 de la autopista México-Querétaro, dirección Ciudad de México. Se pide a los conductores bajar la velocidad si pasarán por la vialidad en los próximos momentos.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴 #AutMéxicoQuerétaro, km 52, dirección CDMX. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) December 22, 2025

¿Cuáles son las carreteras más peligrosas?

Según datos del Reporte de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son siete las carreteras y autopistas en donde se cometen constantes asaltos y delitos:

Puebla – Córdoba

Urracas – Matamoros – Reynosa

Ciudad de Morelia – Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán

Autopista México – Cuernavaca

Querétaro – Irapuato

Autopista Matehuala – Monterrey

Carretera federal Toluca – México

También hay vialidades consideradas consideradas como peligrosas debido a la cantidas de accidentes que suelen reportar y son México – Cuernavaca, México – Querétaro, Pachuca – Tuxpan y México – Puebla.

