Bloqueos no se detendrán en vacaciones, hay calles cerradas hoy lunes en CDMX

Accidentes y bloqueos provocan cierre de carreteras hoy lunes 22 de diciembre

¡Maneja con precaución estas vacaciones de Navidad! Hay cierres parciales y circulación complicada en autopistas y carreteras de México.

Carreteras cerradas por accidentes y bloqueos hoy 22 de diciembre
Varias carreteras y autopistas presentan cierres en la circulación hoy 22 de diciembre por accidentes y bloqueos.|@GN_Carreteras | X
Notas,
México

Escrito por:  Adriana Pacheco

Manejar en las carreteras debe hacerse de manera prudente, sobre todo en vacaciones cuando miles de familias mexicanas y turistas salen a pasar y con el objetivo de que estés informada/do en adn Noticias te decimos las últimas afectaciones viales por bloqueos y accidentes.

Antes que nada también te exhortamos a revisar que tu vehículo esté en buenas condiciones para un viaje en carretera. De esta manera evitarás un accidente o quedarte varado por una falla mecánica o falta de gasolina.

Este es el reclamo de los agricultores que generaron bloqueos masivos en México

Carreteras afectadas por bloqueos y accidentes

Autopista La Tinaja- Veracruz

La Guardia Nacional Carreteras informa del cierre parcial a la circulación de la autopista La Tinaja-Veracruz por el accidente en donde se vio involucrado un tráiler, cerca del kilómetro 086+800.

Autopista Cuernavaca-Acapulco

Se registró una volcadura sobre la carpeta asfáltica en el kilómetro 173 de la autopista Cuernavaca-Acapulco. De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) hay reducción de carriles por la presencia de servicios de emergencia que atienden el accidente.

Autopista México-Querétaro

Servicios de emergencia realizan maniobras para retirar una unidad siniestrada en el kilómetro 52 de la autopista México-Querétaro, dirección Ciudad de México. Se pide a los conductores bajar la velocidad si pasarán por la vialidad en los próximos momentos.

¿Cuáles son las carreteras más peligrosas?

Según datos del Reporte de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son siete las carreteras y autopistas en donde se cometen constantes asaltos y delitos:

  • Puebla – Córdoba
  • Urracas – Matamoros – Reynosa
  • Ciudad de Morelia – Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán
  • Autopista México – Cuernavaca
  • Querétaro – Irapuato
  • Autopista Matehuala – Monterrey
  • Carretera federal Toluca – México

También hay vialidades consideradas consideradas como peligrosas debido a la cantidas de accidentes que suelen reportar y son México – Cuernavaca, México – Querétaro, Pachuca – Tuxpan y México – Puebla.

