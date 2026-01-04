Familiares que gasten la Pensión Bienestar de abuelos y papás, podrían ir a la cárcel por casi 10 años

Los adultos mayores forman parte de uno de los sectores de la población más vulnerables en México, por lo cual la diputada Azucena Huerta Romero presentó una iniciativa de ley en la que propone hasta ocho años de prisión para aquellos familiares y personas que hagan uso del pago de la Pensión Bienestar sin el consentimiento de los beneficiarios.

La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso modificar el Código Penal Federal así como la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, esto con la finalidad de que se puedan proteger y garantizar sus derechos.

¿Qué dice la propuesta sobre la Pensión Bienestar?

Esta iniciativa, que ya fue turnada a las comisiones de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables, busca establecer que cometer el delito de explotación financiera de la persona adulta mayor de 65 años de edad por el uso indebido de los recursos económicos, bienes o pensión , sea castigado hasta con ocho años de cárcel y el pago de una importante multa.

Se señala, que también se busca establecer protocolos para la detección y notificación de patrones de transacciones “inusuales o sospechosos” de las personas adultas mayores, esto con la finalidad de prevenir la explotación financiera de este sector de la población.

Y es que varios estudios y análisis del mismo Inegi y otras autoridades del país, señalan que las y los adultos mayores sufren violencia económica por parte de un familiar o persona cercana cada año, esto con la finalidad de utilizar sus recursos de pensiones y demás apoyos económicos.

¿Cómo serían las sanciones para quienes usen la Pensión Bienestar sin consentimiento?

Más allá de establecer el uso de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, también se busca implementar sanciones severas para aquellas personas que hagan uso indebido de los recursos de este sector de la población.

Por ello, entre las sanciones aplicables en caso de que se apruebe la iniciativa, están los siguientes puntos:

Cárcel de entre 4 a 8 años

Penas de hasta 8 o 12 años para aquellas personas que vulneren en este rubro a adultos mayores con discapacidad

Pago de multa de hasta 500 días de UMA

Delito perseguido de oficio

