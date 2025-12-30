Recomendaciones para evitar accidentes al quemar cuetes en Año Nuevo

Desde hace años, la quema de cuetes se convirtió en una tradición en México, en la que millones de personas salen a la calle para sorprenderse con la pirotecnia, aunque esto representa un riesgo tanto para la salud de las personas como para el medio ambiente.

Es por eso que la Secretaría de Salud del Gobierno de México se encargó de publicar varias recomendaciones para que las personas puedan realizar esta práctica de manera segura, aunque claro, la recomendación principal siempre será no hacerlo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Recomendaciones para quemar cuetes de forma segura

Hay lesiones muy comunes al momento de quemar cuetes; de hecho, cada año los hospitales reciben personas con quemaduras (en el menor de los casos), por lo que algunas de las recomendaciones de las autoridades son:



Los niños solo deben ser espectadores . No deben comprar, quemar o guardar en sus bolsillos los fuegos artificiales. No permita que se acerquen a los juegos pirotécnicos cuando se encuentren almacenados, en el montaje, ni durante la quema. Así como vigilar que no se lleven a la boca éstos objetos.

. No deben comprar, quemar o guardar en sus bolsillos los fuegos artificiales. No permita que se acerquen a los juegos pirotécnicos cuando se encuentren almacenados, en el montaje, ni durante la quema. Así como vigilar que no se lleven a la boca éstos objetos. Si almacena, en su hogar, juegos pirotécnicos manténgalos en lugares fríos y secos.

Las personas que manipularon estos artificios se deben lavar las manos con jabón.

No utilice objetos ajenos a los juegos pirotécnicos como botellas, cajas o piezas de metal.

como botellas, cajas o piezas de metal. Si un juego pirotécnico no funcionó, nunca trate de volver a encenderlo, hay que mojarlo completamente durante 5 minutos, ya que puede activarse y explotar en cualquier momento.

hay que mojarlo completamente durante 5 minutos, ya que puede activarse y explotar en cualquier momento. Se debe estar atentos a la caída de residuos de juegos pirotécnicos, hacia tanques de gas, terrenos abandonados o baldíos, ya que pueden incendiarse.

Lesiones más comunes por quemar cuetes

Lo peor de la situación es que, como mencionamos, las quemaduras son el problema más mínimo que hay, ya que algunos pueden explotar cerca de los ojos, la cabeza, las orejas y la cara en general, provocando cicatrices permanentes e incluso ceguera.

De igual manera, hay personas que han perdido extremidades por no soltar a tiempo un cuete, y algunos otros que incluso han muerto. Por otro lado, estos productos también pueden ocasionar incendios tanto en hogares como en vehículos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.