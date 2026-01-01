La experiencia del Tour en bici al amanecer en el Bosque de Chapultepec de la CDMX

El tour en bici al amanecer en el Bosque de Chapultepec se convirtió en una de las experiencias recreativas más buscadas para iniciar 2026 en la CDMX. Organizado por la empresa Tours en Bici, este recorrido se realiza los sábados y domingos seleccionados de enero, con salida a las 5:00 de la mañana desde la colonia Juárez.

La propuesta combina actividad física, naturaleza, patrimonio cultural y turismo responsable. El objetivo es recorrer el bosque sin tráfico ni multitudes, mientras se aprende sobre su historia y arquitectura con un guía especializado.

¿En qué consiste el recorrido al amanecer?

El tour inicia en Roma 39, colonia Juárez, y avanza por Paseo de la Reforma hasta ingresar por la Puerta de los Leones. Desde ahí se recorren la Primera y Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

El guía explica la relevancia de espacios como el Castillo, el Altar a la Patria, la Casa del Lago y Los Pinos, lo que transforma el paseo en una experiencia cultural, no solo recreativa.

Experiencia sensorial y valor cultural

El atractivo principal es observar el amanecer entre árboles centenarios y arquitectura histórica, con sonidos naturales que rara vez se perciben en la ciudad.

Esto fortalece el turismo de bajo impacto ambiental y fomenta una relación más consciente con el espacio público y el patrimonio urbano.

Fechas, horarios y precio del tour

El tour se realiza el sábado 3, domingo 11 y domingo 25 de enero de 2026. La duración es de cuatro horas y el recorrido es de aproximadamente 20 kilómetros.

El costo es de 750 pesos por persona e incluye bicicleta, casco, chaleco, hidratación y guía. Hay promoción 2x1 para residentes de CDMX y Edomex.

Impacto en el turismo urbano

Este tipo de experiencias refleja una tendencia hacia el turismo local, sustentable y de calidad, con cupos reducidos y atención personalizada.

Además, impulsa el uso de la bicicleta como transporte recreativo y promueve la apropiación positiva del espacio público en horarios no convencionales.

Otros tours disponibles en enero

Tours en Bici también ofrece recorridos por Ciudad Universitaria, Coyoacán, arquitectura moderna, mansiones porfirianas y murales urbanos.

Esto diversifica la oferta turística y fortalece la economía local, además de ampliar las opciones de ocio cultural para residentes y visitantes.

