Sismo del 2 de enero acumula cerca de mil réplicas; recuento de daños y zonas afectadas

Sismo del 2 de enero
sismo del 2 de enero|Pablo Castorena | adn Noticias
México

Escrito por:  Marco Antonio Campuzano

De acuerdo con el Sismológico Nacional, al corte de las 2:00 horas del viernes 2 de enero, se han registrado 936 réplicas del sismo de magnitud 6.5 que ocurrió en San Marcos, en el estado de Guerrero.

La réplica más grande al momento es de magnitud 4.7; ninguna de ellas ameritó alerta, a pesar de que algunas sí fueron perceptibles en la costa e incluso en algunos puntos de la Ciudad de México.

Daños en CDMX por el sismo del 2 de enero

Autoridades capitalinas informaron que un adulto mayor murió en la alcaldía Benito Juárez mientras evacuaba su edificio tras el movimiento telúrico . El hombre, de 67 años, sufrió una caída al salir de su domicilio y perdió la vida antes de recibir atención médica.

Además del fallecimiento, se atendieron afectaciones materiales menores en distintos puntos de la capital, como la caída de árboles y postes, interrupciones en el suministro eléctrico y algunos daños en fachadas y estructuras no críticas. Los equipos de Protección Civil llevaron a cabo inspecciones preventivas en edificios residenciales y comerciales para descartar riesgos.

En el estado de Guerrero , el epicentro del sismo se localizó cerca de San Marcos, donde el movimiento fue más intenso y las réplicas se han registrado de forma continua a lo largo del día.

La gobernadora confirmó que una mujer murió en la comunidad de Las Minas, ubicada entre Acapulco y San Marcos, cuando la vivienda donde se encontraba colapsó debido al temblor. La estructura, construida con materiales ligeros como adobe y lámina, no resistió la sacudida y se derrumbó sobre la ocupante.

Además del deceso, brigadas de Protección Civil estatal y municipal realizaron recorridos de evaluación de daños en viviendas, bardas y carreteras, donde se han detectado desprendimientos de muros, caída de techos y algunas afectaciones menores a la infraestructura. Los municipios afectados son:

  • Acapulco de Juárez
  • San Marcos
  • Tecoanapa
  • Las Vigas
  • Ayutla de los Libres
  • San Luis Acatlán
  • Florencio Villarreal
  • Malinaltepec
  • Ometepec
  • Juan R. Escudero
  • Chilpancingo de los Bravo
  • Eduardo Neri
  • Chilapa de Álvarez
  • Tixtla de Guerrero
  • Coyuca de Benítez
  • Huamuxtitlán

