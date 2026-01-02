Sismo del 2 de enero acumula cerca de mil réplicas; recuento de daños y zonas afectadas

De acuerdo con el Sismológico Nacional, al corte de las 2:00 horas del viernes 2 de enero, se han registrado 936 réplicas del sismo de magnitud 6.5 que ocurrió en San Marcos, en el estado de Guerrero.

La réplica más grande al momento es de magnitud 4.7; ninguna de ellas ameritó alerta, a pesar de que algunas sí fueron perceptibles en la costa e incluso en algunos puntos de la Ciudad de México.

Hasta las 20:00 horas del 2/enero/2026 se han registrado 936 réplicas del sismo de M 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero el 2/enero/2026, la más grande de magnitud M 4.7 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 3, 2026

Daños en CDMX por el sismo del 2 de enero

Autoridades capitalinas informaron que un adulto mayor murió en la alcaldía Benito Juárez mientras evacuaba su edificio tras el movimiento telúrico . El hombre, de 67 años, sufrió una caída al salir de su domicilio y perdió la vida antes de recibir atención médica.

Además del fallecimiento, se atendieron afectaciones materiales menores en distintos puntos de la capital, como la caída de árboles y postes, interrupciones en el suministro eléctrico y algunos daños en fachadas y estructuras no críticas. Los equipos de Protección Civil llevaron a cabo inspecciones preventivas en edificios residenciales y comerciales para descartar riesgos.

En el estado de Guerrero , el epicentro del sismo se localizó cerca de San Marcos, donde el movimiento fue más intenso y las réplicas se han registrado de forma continua a lo largo del día.

La gobernadora confirmó que una mujer murió en la comunidad de Las Minas, ubicada entre Acapulco y San Marcos, cuando la vivienda donde se encontraba colapsó debido al temblor. La estructura, construida con materiales ligeros como adobe y lámina, no resistió la sacudida y se derrumbó sobre la ocupante.

Además del deceso, brigadas de Protección Civil estatal y municipal realizaron recorridos de evaluación de daños en viviendas, bardas y carreteras, donde se han detectado desprendimientos de muros, caída de techos y algunas afectaciones menores a la infraestructura. Los municipios afectados son:



Acapulco de Juárez

San Marcos

Tecoanapa

Las Vigas

Ayutla de los Libres

San Luis Acatlán

Florencio Villarreal

Malinaltepec

Ometepec

Juan R. Escudero

Chilpancingo de los Bravo

Eduardo Neri

Chilapa de Álvarez

Tixtla de Guerrero

Coyuca de Benítez

Huamuxtitlán

