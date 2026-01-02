Sismo del 2 de enero acumula cerca de mil réplicas; recuento de daños y zonas afectadas
Dos personas murieron tras el sismo de magnitud 6.5, una en la Ciudad de México y otra en el estado de Guerrero
De acuerdo con el Sismológico Nacional, al corte de las 2:00 horas del viernes 2 de enero, se han registrado 936 réplicas del sismo de magnitud 6.5 que ocurrió en San Marcos, en el estado de Guerrero.
La réplica más grande al momento es de magnitud 4.7; ninguna de ellas ameritó alerta, a pesar de que algunas sí fueron perceptibles en la costa e incluso en algunos puntos de la Ciudad de México.
Hasta las 20:00 horas del 2/enero/2026 se han registrado 936 réplicas del sismo de M 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero el 2/enero/2026, la más grande de magnitud M 4.7— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 3, 2026
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Daños en CDMX por el sismo del 2 de enero
Autoridades capitalinas informaron que un adulto mayor murió en la alcaldía Benito Juárez mientras evacuaba su edificio tras el movimiento telúrico . El hombre, de 67 años, sufrió una caída al salir de su domicilio y perdió la vida antes de recibir atención médica.
Además del fallecimiento, se atendieron afectaciones materiales menores en distintos puntos de la capital, como la caída de árboles y postes, interrupciones en el suministro eléctrico y algunos daños en fachadas y estructuras no críticas. Los equipos de Protección Civil llevaron a cabo inspecciones preventivas en edificios residenciales y comerciales para descartar riesgos.
Tras sismo en CDMX, reportan varias colonias sin luz este 2 de enero
El sismo magnitud 6.5 con epicentro en Guerrero se sintió de manera intensa en CDMX; reportan varias colonias sin luz este viernes 2 de enero.
En el estado de Guerrero , el epicentro del sismo se localizó cerca de San Marcos, donde el movimiento fue más intenso y las réplicas se han registrado de forma continua a lo largo del día.
La gobernadora confirmó que una mujer murió en la comunidad de Las Minas, ubicada entre Acapulco y San Marcos, cuando la vivienda donde se encontraba colapsó debido al temblor. La estructura, construida con materiales ligeros como adobe y lámina, no resistió la sacudida y se derrumbó sobre la ocupante.
Además del deceso, brigadas de Protección Civil estatal y municipal realizaron recorridos de evaluación de daños en viviendas, bardas y carreteras, donde se han detectado desprendimientos de muros, caída de techos y algunas afectaciones menores a la infraestructura. Los municipios afectados son:
- Acapulco de Juárez
- San Marcos
- Tecoanapa
- Las Vigas
- Ayutla de los Libres
- San Luis Acatlán
- Florencio Villarreal
- Malinaltepec
- Ometepec
- Juan R. Escudero
- Chilpancingo de los Bravo
- Eduardo Neri
- Chilapa de Álvarez
- Tixtla de Guerrero
- Coyuca de Benítez
- Huamuxtitlán
Seguimiento de acciones y atención tras el sismo de 6.5 con epicentro en #Guerrero. https://t.co/lVvBaJd5ZB pic.twitter.com/A0Xp99JX35— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) January 2, 2026
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.