Una mujer murió tras el colapso de su casa por el sismo; van más de 300 viviendas dañadas en Guerrero

Evelyn Salgado, gobernadora del estado de Guerrero, confirmó que una mujer perdió la vida luego de que su vivienda colapsara por la magnitud de 6.5 del sismo de hoy, viernes 2 de enero.

El sismo ocurrió a las 7:58 de la mañana y su epicentro fue 4 kilómetros al suroeste del municipio de San Marcos, en Guerrero. Dicha localidad ha sido la más afectada por este movimiento telúrico, ya que, además de la mujer fallecida, también suman 70 viviendas derrumbadas y otras 300 dañadas.

Hasta ahora, las autoridades municipales y estatales de Guerrero siguen realizando los recorridos correspondientes para tener el conteo oficial de daños. Se espera que en las próximas horas haya una actualización sobre la situación en las entidades más afectadas.

¡Lamentable! Una mujer perdió la vida tras el colapso de su vivienda en la comunidad Las Minas en Guerrero por el sismo de esta mañana; también hay personas con lesiones menores, de acuerdo con la gobernadora, Evelyn Salgado (@EvelynSalgadoP)

Sismo de hoy 2 de enero provoca daños en Guerrero y CDMX

En la Ciudad de México se reportó la caída de árboles, postes de luz y semáforos, además de que varios edificios sufrieron daños en sus acabados (algunos investigan si también fueron afectados en su estructura interna). Sin mencionar que también se registró una explosión por una acumulación de gas.

Hasta ahora, las autoridades capitalinas reportan saldo blanco y no han informado de algún inmueble en riesgo de derrumbe; sin embargo, las revisiones todavía se mantienen y piden máximas precauciones ante las réplicas.

En Guerrero es donde las afectaciones han sido más severas. El municipio de San Marcos es el primero en reportar el derrumbe de viviendas y una persona muerta, pero todavía falta el reporte de las comunidades aledañas.

Adulto mayor fallece en su domicilio durante el sismo

Destaca que un adulto de la tercera edad falleció en su domicilio en la colonia Álamos de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Los reportes indican que la persona de 67 años cayó de las escaleras durante la evacuación y, aunque solicitaron ayuda de los paramédicos, para cuando ellos llegaron el hombre ya no contaba con signos vitales.

