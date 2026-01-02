Bloqueos en carreteras 2 de enero: se restablece la circulación en la México-Querétaro

El primer viernes del año llega con movimiento intenso en las carreteras de México. Este 2 de enero, algunas familias comienzan el regreso a casa tras los festejos de Año Nuevo , mientras que otras aprovechan el fin de semana para salir de las ciudades.

En medio de este panorama, diversos accidentes viales provocaron cierres parciales y afectaciones, aunque en varios tramos ya se logró normalizar la circulación, de acuerdo a Capufe y Guardia Nacional Carreteras.

Carreteras donde ya se restableció la circulación

Tras varias horas de maniobras y labores de retiro de unidades, autoridades informaron que el tránsito volvió a la normalidad en los siguientes puntos:



Autopista México-Querétaro regreso de automovilistas al centro del país

Autopista Tijuana-Ensenada , con dirección a Tijuana, clave para quienes retornan a la frontera norte tras vacacionar en la zona costa

, con dirección a Tijuana, clave para quienes retornan a la frontera norte tras vacacionar en la zona costa Carretera Arriaga-Tapachula, en Chiapas, donde un accidente había afectado la circulación en una de las principales vías del sur del país

En estos tramos, el flujo vehicular se mantiene constante, por lo que se recomienda manejar con paciencia y respetar los límites de velocidad.

Vialidades con cierre parcial por accidentes

No todas las rutas han podido ser liberadas por completo. Algunas carreteras presentan cierres parciales, lo que genera reducción de carriles y posibles retrasos:



Carretera Coatzacoalcos-Salinas Cruz , donde un accidente vial mantiene afectaciones en la circulación

, donde un accidente vial mantiene afectaciones en la circulación Carretera Monterrey-Reynosa, en Nuevo León

Estos caminos son utilizados tanto por viajeros como por transporte de carga, por lo que se prevé que las demoras continúen durante el día.

Incidente por vehículo incendiado

En Tamaulipas , un percance adicional complicó la movilidad. Se reporta cierre parcial en la siguiente vía:



Carretera Ciudad Victoria-Matamoros, debido a un vehículo incendiado, lo que obligó a implementar operativos de seguridad y control del tránsito mientras se realizaban las labores correspondientes.

#TomePrecauciones en #Tamaulipas se registra cierre parcial de circulación tras #VehículoIncendiado cerca del km 097+300 de la carretera Cd. Victoria - Matamoros. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/AaauJxd7LA — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 2, 2026

Llamado a automovilistas

Autoridades federales y estatales exhortaron a quienes viajan este viernes y durante el fin de semana a mantenerse informados por canales oficiales, revisar sus rutas antes de salir y extremar precauciones.

El flujo vehicular seguirá siendo alto, tanto por el regreso del Año Nuevo como por quienes aún disfrutan de unos días más de descanso fuera de las ciudades.

