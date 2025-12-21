inklusion.png Sitio accesible
Cierres en carreteras importantes por bloqueos y accidentes en pleno comienzo de vacaciones

¡Toma precauciones! Se registran accidentes en carreteras y bloqueos en pleno comienzo de vacaciones; hay largas filas en autopistas y plazas de cobro.

Carreteras cerradas por bloqueos y accidentes hoy 21 de diciembre
Hoy domingo 21 de diciembre hay carreteras cerradas por bloqueos y accidentes; CAPUFE y Guardia Nacional Carreteras piden a los conductores tomar precauciones.|@GN_Carreteras | X
Notas,
México

Escrito por:  Adriana Pacheco

Familias enteras que ya salieron de vacaciones y que se preparan para un viaje largo en autobús o en automóvil deben tomar precauciones ya que se registran cierres en carreteras debido a bloqueos y accidentes hoy domingo 21 de diciembre.

Entre las vialidades más afectadas están:

Autopistas

  • México-Querétaro
  • Querétaro-Irapuato
  • México-Cuernavaca
  • Isla-Acayucan
  • La Pera-Cuautla
  • Córdoba-Veracruz
  • Puebla-Acatzingo

¿Qué pasa en las carreteras hoy?

Autopista México-Querétaro

Se registró un choque múltiple en la autopista México-Querétaro a la altura de la plaza de cobro Tepotzotlán, en dirección a la Ciudad de México. Tras el incidente hay reducción de carriles y carga vehicular.

Autopista Perote-Banderilla

Guardia Nacional Carreteras informó que hay cierre parcial por un accidente entre un tráiler y una combi en la autopista Perote-Banderilla, con dirección a Xalapa. El incidente se registró cerca del km 120-500.

Autopista Córdoba- Veracruz

Se registra cierre parcial de circulación en el kilómetro 3 de la autopista Córdoba-Veracruz, dirección Córdoba por accidente por alcance múltiple. Por el aparatoso choque, Caminos y Puentes Federales de Ingreso y Servicios Conexos (CAPUFE) pide a los automovilistas manejar con precaución.

Autopista Acayucan-Cosoleacaque

Hay cierre parcial de circulación en la autopista Acayucan-Cosoleacaque, a la altura del kilómetro 37, dirección Acayucan por un accidente. En la zona se registra carga vehicular.

Autopista Puebla-Acatzingo

Se registran largas filas en la autopista Puebla-Acatzingo, exactamente en la plaza de cobro Amozoc, sin que se reporten incidentes hasta el momento.

