Cierres en carreteras importantes por bloqueos y accidentes en pleno comienzo de vacaciones

Familias enteras que ya salieron de vacaciones y que se preparan para un viaje largo en autobús o en automóvil deben tomar precauciones ya que se registran cierres en carreteras debido a bloqueos y accidentes hoy domingo 21 de diciembre.

Entre las vialidades más afectadas están:

Autopistas

México-Querétaro

Querétaro-Irapuato

México-Cuernavaca

Isla-Acayucan

La Pera-Cuautla

Córdoba-Veracruz

Puebla-Acatzingo

¿Qué pasa en las carreteras hoy?

Autopista México-Querétaro

Se registró un choque múltiple en la autopista México-Querétaro a la altura de la plaza de cobro Tepotzotlán, en dirección a la Ciudad de México. Tras el incidente hay reducción de carriles y carga vehicular.

☑️ ACTUALIZACIÓN. #AutMéxicoQuerétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán, dirección CDMX. Se informa a las personas usuarias que continúa reducción de carriles por maniobras de grúa para el retiro de las unidades siniestradas. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con… — CAPUFE (@CAPUFE) December 21, 2025

Autopista Perote-Banderilla

Guardia Nacional Carreteras informó que hay cierre parcial por un accidente entre un tráiler y una combi en la autopista Perote-Banderilla, con dirección a Xalapa. El incidente se registró cerca del km 120-500.

#TomePrecauciones en #Veracruz continua cierre parcial de circulación por conclusión de maniobras tras #AccidenteVial cerca del km 120+500 de la autopista Perote-Banderilla, con dirección Xalapa. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/ILC146fYfy — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 21, 2025

Autopista Córdoba- Veracruz

Se registra cierre parcial de circulación en el kilómetro 3 de la autopista Córdoba-Veracruz, dirección Córdoba por accidente por alcance múltiple. Por el aparatoso choque, Caminos y Puentes Federales de Ingreso y Servicios Conexos (CAPUFE) pide a los automovilistas manejar con precaución.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Córdoba - Veracruz, km 3, dirección Córdoba. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (choque por alcance múltiple). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) December 21, 2025

Autopista Acayucan-Cosoleacaque

Hay cierre parcial de circulación en la autopista Acayucan-Cosoleacaque, a la altura del kilómetro 37, dirección Acayucan por un accidente. En la zona se registra carga vehicular.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Acayucan - Cosoleacaque, km 37, dirección Acayucan. Reducción de carriles por atención de accidente (caída de motociclista). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) December 21, 2025

Autopista Puebla-Acatzingo

Se registran largas filas en la autopista Puebla-Acatzingo, exactamente en la plaza de cobro Amozoc, sin que se reporten incidentes hasta el momento.