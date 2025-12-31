inklusion.png Sitio accesible
10 frases de Año Nuevo para mandar a tus familiares y amigos por WhatsApp este 2026

Algunas son divertidas, otras profundas y reflexivas, pero lo importante es demostrar tu cariño por tus seres queridos con alguna de estas frases de Año Nuevo

Las mejores frases de año nuevo
Escrito por:  Marco Antonio Campuzano

El 2025 ha llegado a su fin y todos estamos listos para recibir el 2026. Si quieres hacerlo con la mejor actitud y contagiar a tu familia y amigos, aquí te contamos algunas frases de Año Nuevo , con buenas ideas para responder a todos o ser tú quien envíe ese mensaje antes o después de la medianoche.

10 frases de fin de año para recibir el 2026

Es por eso que aquí te dejamos algunas frases que puedes enviar por WhatsApp a todos tus seres queridos. Elige si quieres algo cursi, algo divertido o algo reflexivo.

  1. Ligeramente cursi: "Que el año que llega te abrace con salud, amor y muchas razones para sonreír. Gracias por estar siempre";
  2. Formal: "Cerramos un año más juntos y eso ya es motivo de celebración. ¡Feliz fin de año!";
  3. Optimista: "Que lo bueno se quede, lo malo se vaya y lo mejor esté por venir";
  4. Divertido: "Que el próximo año tenga menos estrés, más risas y muchas historias que contar (pero no todas)";
  5. Cursi: "Gracias por formar parte de mi año. Que el que viene nos regale más momentos juntos";
  6. Reflexivo: "No fue un año perfecto, pero fue nuestro. Que el siguiente venga con más calma y más sueños cumplidos";
  7. Felicidad: "Nuevo año, nuevas oportunidades… y las mismas ganas de pasarlo bien contigo";
  8. Buenos deseos: "Que el 2026 nos encuentre con salud, aprendizajes y el corazón un poquito más fuerte"; 
  9. Divertido: "Que el año nuevo venga con dinero, paz y vacaciones… en ese orden o como se pueda";
  10. Clásico: "Brindo por todo lo que superamos y por todo lo bonito que aún nos espera. ¡Feliz fin de año!"

Tradiciones de fin de año y su explicación

Algunos rituales muy famosos de fin de año

  • Comer 12 uvas a la medianoche. Un clásico en el que cada uva representa un deseo que quieres cumplir en el año que entra; debes comer tus 12 uvas para conseguir todos. 
  • Salir con una maleta a la calle. Un ritual excelente para atraer muchos viajes el próximo años.
  • Ropa interior de colores. Y este es maravilloso, ya que el color de la ropa interior también puede determinar tu fortuna en el año . El rojo es para el amor, el amarillo es para el dinero y la prosperidad, y el blanco es para la paz y la armonía. 

